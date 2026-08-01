En una escena que refleja el enorme tirón popular de la leyenda Zinedine Zidane, las entradas para su primer partido al frente del cuerpo técnico de la selección francesa se agotaron por completo en menos de un día desde su puesta a la venta.

Francia se prepara para recibir a Italia el próximo 2 de octubre en el marco de la Liga de las Naciones de Europa, en un encuentro que acogerá el histórico Stade de France, con una capacidad de 80.000 espectadores, ya que las cuentas oficiales de la selección confirmaron que se han completado todas las localidades.

Zidane asume la responsabilidad como sucesor de Didier Deschamps, quien dirigió a Francia durante 14 años, para iniciar una nueva era cargada de grandes esperanzas de regresar a la cima del fútbol europeo y mundial.

No obstante, el verdadero arranque de la trayectoria como técnico de Zidane con la selección tendrá lugar en territorio turco el 25 de septiembre, antes de que el equipo se traslade a Bélgica tres días después en un segundo partido de la misma competición.

La selección francesa recibirá de nuevo a su homóloga belga en la capital, París, el día 5 de octubre, donde solo quedan disponibles un número limitado de entradas de la primera categoría, según informó la cadena de medios RMC.