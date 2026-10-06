La derrota de la selección de Emiratos Árabes Unidos ante su par de Arabia Saudí en la final de la Copa del Golfo Pérsico "Golfo 27" no fue solo una nueva caída en un partido decisivo, sino que vino a prolongar una extraña paradoja histórica que ha perseguido a los emiratíes cada vez que las competiciones del torneo se han disputado en suelo saudí.

La selección saudí logró decantar la final a su favor con un resultado de 2-0, para coronarse campeona ante su afición y añadir una nueva página a la serie de resultados que no han sido favorables para la selección emiratí cuando visita suelo saudí para participar en la Copa del Golfo.

Emiratos no conoce el camino de la victoria en Arabia Saudí

Esta paradoja se remonta a cuatro ediciones anteriores de la Copa del Golfo disputadas en Arabia Saudí, donde la selección emiratí padeció una clara mala suerte ante el anfitrión, tras perder tres partidos, mientras que otro enfrentamiento terminó en empate, sin que Emiratos pudiera lograr la victoria.

Aquellos resultados fueron un llamativo indicio histórico antes de la final del Golfo 27, especialmente porque la selección emiratí llegaba al partido con la ambición de romper esta racha negativa y conquistar el título a costa del anfitrión, pero se encontró de nuevo frente a la historia.

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Con el pitido final de la final, el enfrentamiento del Golfo 27 se convirtió en la quinta vez que la selección emiratí es incapaz de lograr la victoria en una edición de la Copa del Golfo disputada en Arabia Saudí, para que continúe la paradoja que comenzó hace años y a la que Emiratos añade un nuevo capítulo.

Arabia Saudí escribe el capítulo más importante

Esta vez no fue solo un partido en la fase de grupos o un enfrentamiento pasajero, sino que llegó en el momento más capaz de hacer la paradoja histórica aún más cruel para la selección emiratí, tras chocar con Arabia Saudí en la final, en su territorio y entre su afición.

En contrapartida, la selección saudí aprovechó la oportunidad de la mejor manera posible y logró imponerse por dos goles a cero, para decantar el título y confirmar que el enfrentamiento con Emiratos en Arabia Saudí le ha mantenido una clara ventaja histórica, después de que la mala suerte de Emiratos se convirtiera en un nuevo factor en la coronación del anfitrión en el torneo.

Así, la selección saudí no se conformó con decidir el Golfo 27 a costa de Emiratos, sino que puso un nuevo final a una serie histórica que se extendió a lo largo de cinco ediciones, para que Arabia Saudí sea una vez más escenario de una de las paradojas más llamativas en la historia de los enfrentamientos de la selección emiratí en la Copa del Golfo.