La Juventus se prepara para enfrentarse a la Lazio mañana domingo, en la séptima jornada de la Serie A, en un partido que llega cargado de cifras y estadísticas llamativas, la más destacada de ellas la diferencia de puntos entre ambos equipos.

Según la cadena "Opta", especializada en estadísticas, la Juventus, con 11 puntos, se mide a la Lazio, que cuenta con 16 puntos, en un partido de la primera mitad de la temporada, por primera vez en la historia de la Serie A, con el conjunto bianconero por debajo de su rival por al menos cinco puntos.

Los últimos 9 partidos entre la Juventus y la Lazio en la Serie A han mostrado un equilibrio total, con 3 victorias para cada equipo y 3 empates, después de que la Juventus se impusiera en 12 de los 15 enfrentamientos anteriores entre ambos en la competición, frente a un empate y dos derrotas.

La Juventus es el equipo que más victorias ha logrado contra la Lazio en la historia de la Serie A, con 87 triunfos, 40 empates y 37 derrotas, además de haberle marcado 290 goles en la competición, con una diferencia de no menos de 18 goles respecto a cualquier otro equipo.

La Juventus ha marcado en 13 partidos consecutivos como local ante la Lazio en la Serie A, con un total de 30 goles, a un promedio de 2,3 goles por partido, y solo logró una racha goleadora más larga en su estadio frente al conjunto celeste durante los primeros 21 enfrentamientos totales entre ambos equipos en la competición en el Allianz Stadium.

La Juventus ha sumado 11 puntos en sus primeros 6 partidos de la Serie A esta temporada, tras 3 victorias, dos empates y una derrota.

En las diez últimas temporadas, el equipo solo ha fallado dos veces en superar ese registro después de los primeros 7 partidos de la competición, al reunir 11 puntos en la temporada 2021-2022 y 10 puntos en la 2022-2023.

Por su parte, la Lazio no ha sufrido ninguna derrota en la Serie A esta temporada, con 5 victorias y un empate.

El equipo solo ha evitado la derrota en los primeros 7 partidos de una temporada de la Serie A en 6 ocasiones en su historia, pero en ninguna de ellas consiguió 6 victorias, ya que registró 5 victorias y dos empates tanto en la temporada 1972-1973 como en la 1999-2000, en la que se proclamó campeón de liga por última vez.

La Lazio es uno de los dos equipos que más puntos han sumado en la Serie A esta temporada, con 16 puntos en 6 jornadas, igualada con el Inter de Milán.

La última vez que la Lazio inició una jornada de liga, tras haber disputado más de 5 partidos en la competición, sin estar por detrás del líder de la clasificación fue en la temporada 2010-2011, cuando ocupó en solitario el primer puesto antes del comienzo de la undécima jornada.

Gennaro Gattuso tiene la oportunidad de entrar en la historia de la Serie A, ya que puede convertirse en el primer entrenador que logra 6 victorias en sus primeros 7 partidos al mando del banquillo de la Lazio en la competición, después de haber conseguido 5 victorias y un empate hasta ahora.

Igor Tudor, Tommaso Maestrelli y Vladimir Petkovic ya habían logrado 5 victorias en sus primeros 7 partidos con el equipo.

Randal Kolo Muani, jugador de la Juventus, ha participado en dos goles en sus últimos 3 partidos de liga, con un gol marcado y otro asistido, después de haber anotado ya ante la Lazio en la competición el 10 de mayo de 2025.

Esa cifra iguala el total de sus contribuciones goleadoras en sus 33 partidos anteriores en las cinco grandes ligas de Europa.

Tras marcar ante el Cagliari en el último partido, el delantero francés puede ver puerta en dos partidos consecutivos dentro de estas competiciones por primera vez desde el periodo entre enero y febrero de 2025, cuando marcó en sus 3 primeras apariciones con la Juventus, con un gol ante el Nápoles y un doblete frente al Empoli y al Como.

El primer gol de Tijjani Noslin en la Serie A fue ante la Juventus el 17 de febrero de 2024, cuando era jugador del Hellas Verona, en un partido que terminó con empate 2-2. El delantero neerlandés vive su mejor temporada en cuanto a contribuciones goleadoras por minuto jugado en las diez grandes ligas de Europa, tras marcar dos goles y dar otras dos asistencias en sus últimos 3 partidos, a un promedio de una contribución goleadora cada 65 minutos.

En la actual temporada de la Serie A, entre los jugadores que han marcado o asistido en al menos 3 goles, solo superan a Noslin en promedio de contribuciones goleadoras Edon Zhegrova, con una cada 39 minutos, y Marcus Thuram, con una cada 58 minutos.



