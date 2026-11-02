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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

Una paradoja histórica aguarda a Mourinho y a su pupilo en el Real Madrid

J. Mourinho
A. Lopez
Real Madrid
AEK Atenas vs Real Madrid
AEK Atenas
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¿Los unirá la gloria continental?

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El portugués José Mourinho y Álvaro López, entrenador del equipo juvenil del Real Madrid, protagonizan una competición muy especial en el inicio de la presente temporada, después de que ambos hayan cosechado resultados llamativos, sobre todo en el plano europeo, ya que cada uno de ellos ha ganado todos sus partidos hasta ahora, en una escena que recuerda a la relación que unió al maestro con su alumno dentro del club blanco.

Según el diario español «Marca», a Mourinho y Álvaro López los une una historia común que el periódico ya había puesto de relieve la temporada pasada, mucho antes de que se confirmara el regreso del técnico portugués al Real Madrid.

Durante su primera etapa al frente del cuerpo técnico del equipo blanco, Mourinho le dio al jugador que actualmente dirige al equipo juvenil la oportunidad de debutar con el primer equipo, en el año 2012.

Catorce años después, el destino volvió a unir al maestro con su alumno en una competición repleta de victorias en Valdebebas, especialmente en las competiciones europeas, donde ambos han ganado todos sus partidos.

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04 nov 2026

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El reencuentro entre los dos entrenadores se renovará el martes, durante el vuelo que trasladará a las expediciones del Real Madrid y del equipo juvenil a Atenas, de cara a disputar una nueva jornada de la Liga de Campeones y de la Liga de Campeones Juvenil.

Mourinho busca arrebatar el liderato de la primera competición continental, después de haber logrado el pleno con la victoria en sus tres partidos ante el Inter, la Roma y el Leipzig, mientras que Álvaro López aspira a mantener un liderato histórico que alcanzó tras conseguir la tercera victoria sobre el Leipzig en la pasada jornada.

Un arranque excepcional

Ambos entrenadores siguen ofreciendo niveles llamativos en el inicio de la temporada, en una competición que podría desembocar en un hito histórico consistente en que el Real Madrid lidere la clasificación de la Liga de Campeones y de la Liga de Campeones Juvenil al mismo tiempo.

Mourinho se dirige a Atenas después de haber conducido al Real Madrid a una magnífica racha de siete victorias consecutivas, llevando el total de triunfos del equipo durante la presente temporada a 12 victorias en 14 partidos, con un porcentaje de éxito del 86 % en la Liga española y la Liga de Campeones.

Por su parte, Álvaro López firma también un arranque excepcional al frente del tercer equipo en el escalafón de los conjuntos del Real Madrid, tras lograr 11 victorias en 12 partidos, con un porcentaje de éxito del 92 %.

El equipo de Álvaro López ha disputado sus partidos en tres competiciones diferentes, ya que lidera la Liga española con un balance de siete victorias y un empate, y también encabeza la Liga de Campeones Juvenil tras conseguir tres victorias, además de un triunfo adicional en la final de la Copa Intercontinental sub-20.

Es indudable que Mourinho se siente orgulloso de uno de sus antiguos jóvenes jugadores, que actualmente triunfa en el mundo de los banquillos, mientras que el técnico portugués es una de las figuras más destacadas a las que toma como ejemplo en su trayectoria.

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