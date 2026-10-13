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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images
Loai Mohamed
Traducido por

Una paradoja antes del examen ante el Galatasaray: el Barcelona es una máquina de goles con grietas defensivas

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El Barça cuenta con un ataque demoledor en los partidos de la Champions League, pero su defensa no conoce la seguridad.

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El Barcelona afronta la prueba del Galatasaray este martes por la noche en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League, en medio de una curiosa paradoja que revelan sus números en la competición continental.

El equipo ha marcado 141 goles en sus últimos 31 partidos en el torneo, con un promedio de 4,55 goles por encuentro, según las estadísticas de la página oficial de la UEFA, pero, en cambio, no ha logrado dejar su portería a cero en 16 partidos de esa misma serie.

Entre el poderío ofensivo que le otorga una gran capacidad para perforar las redes y las fisuras defensivas que permiten a los rivales anotar, se impone el desafío para el conjunto catalán de alcanzar el equilibrio entre la eficacia en el último tercio y la solidez defensiva, para evitar que cualquier descuido atrás se convierta en un obstáculo en su camino frente al equipo turco.

Estas cifras colocan al Barcelona ante una ecuación clara: la eficacia ofensiva es capaz de marcar la diferencia, pero recibir goles puede hacer que los partidos sean más complicados, sobre todo ante rivales que saben aprovechar los espacios.

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Con todo, el promedio total de goles no determina por sí solo la fortaleza del sistema ofensivo ni la debilidad de la defensa, ya que incluye los goles de ambos equipos; además, no dejar la portería a cero no significa necesariamente perder el partido.

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Yamal, a un paso del registro de Mbappé

En otras estadísticas destacadas por la página oficial del torneo, Ilkay Gündogan, jugador del Galatasaray, marcó cinco goles en 51 partidos con la camiseta del Barcelona en la temporada 2023-2024, su única campaña con el conjunto catalán.

También jugó anteriormente junto a Joao Cancelo, Rodri y Gabriel Jesus en el Manchester City.

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El equipo turco logró su única victoria sobre el Barcelona por 2-1 en noviembre de 1994. Aquel partido contó con la participación de Okan Buruk, actual entrenador del Galatasaray, en su única aparición ante el Barcelona en la Champions League, después de entrar como suplente con su equipo por detrás en el marcador por un gol a cero.

El Galatasaray solo ha conseguido una victoria en sus últimos 22 partidos ante rivales de España, con seis empates y 15 derrotas.

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Tampoco ha logrado ningún triunfo en los últimos nueve partidos de esa serie, con dos empates y siete derrotas, desde su victoria sobre el Real Madrid por 3-2 en los cuartos de final de la Champions League en su propio campo en abril de 2013.

Lamine Yamal ha marcado 12 goles en la Champions League antes de cumplir los 20 años, por lo que se queda a un solo gol del récord que ostenta Kylian Mbappé en esa franja de edad, y el español podría igualar esa cifra hoy.

Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:

– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?
– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés
– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

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Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

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