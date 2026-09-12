El Comité de Árbitros ha anunciado la designación de Jon Ander González Cuesta para dirigir el partido entre el Levante y el Barcelona, previsto para mañana domingo en el estadio Ciutat de València, en el marco de la competición liguera española, en la primera aparición del árbitro vasco con el conjunto catalán a lo largo de su carrera arbitral.

González Cuesta tiene 41 años y es uno de los 4 árbitros que disputan sus primeros partidos en LaLiga esta temporada, mientras que Javier Iglesias Villanueva se encargará de la asistencia por videoarbitraje (VAR) durante el encuentro.

El duelo del domingo será el tercer partido de González Cuesta en LaLiga, después de haber dirigido con anterioridad los encuentros entre el Valencia y el Real Betis, que terminó con victoria de este último por 1-0, y entre el Osasuna y el Getafe, que el Osasuna resolvió con un resultado de 1-0.

Este será el décimo partido que el árbitro dirija al Levante, tras haberle arbitrado 9 encuentros anteriores en Segunda División, en los que el equipo logró 5 victorias y 3 empates frente a una sola derrota.

El enfrentamiento ante el Barcelona tiene una importancia especial para el árbitro vasco, ya que será el primer partido que dirija al conjunto catalán en su carrera arbitral, en una nueva aparición suya a nivel de LaLiga.