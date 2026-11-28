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Tercer partido sin ganar: con numerosas bajas y mucho tiempo en inferioridad, el Bayern de Múnich no pasó del 0-0 ante el Hamburgo. Analizamos a sus jugadores.

Empate ante el Colonia, derrota frente al OSC Lille y debate en torno a Jamal Musiala, que vuelve a ser baja por una rotura de fibras musculares . A eso se sumaron las lesiones de Manuel Neuer, Alphonso Davies, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari y Harry Kane. El conjunto muniqués viajó a Hamburgo tocado anímicamente y mermado por las bajas.

Vincent Kompany sorprendió al incluir a Sacha Boey, Bara Ndiaye y Noah Codjo-Evora en el once inicial . Aunque el Bayern dominó durante buena parte del partido, apenas generó ocasiones. En el minuto 44, Joshua Kimmich vio la roja directa por una agresión innecesaria .

El Borussia Dortmund puede situarse el domingo cuatro puntos por delante en lo alto de la Bundesliga si vence al Bayer Leverkusen.

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Aquí puedes leer la crónica del partido del Bayern de Múnich ante el Hamburgo.

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Notas del Bayern ante el HSV: Jonas Urbig

Protagonizó probablemente la parada más insólita de su carrera. En el minuto 48, Urbig temió, sin motivo, que un despeje de Stanisic hacia su propia portería pudiera considerarse una cesión deliberada. Por eso, en lugar de detener el balón con las manos, lo cabeceó por encima del larguero justo antes de que cruzara la línea. De forma mucho más convencional, rechazó una falta lanzada con picardía por Albert Grönbaek (45+1) y un remate de Sebastiaan Bornauw desde corta distancia (49). Nota: 2,5.

Notas del Bayern ante el HSV: Sacha Boey

Tras cinco apariciones breves, fue titular por primera vez esta temporada. Se esforzó, pero acusó claramente la falta de ritmo de competición. Nota: 4.

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Notas del Bayern ante el HSV: Min-Jae Kim

Muy sólido en defensa, como demostró en un duelo importante con Patson Daka cuando este se había escapado (23). Kim también aportó en ataque: en el minuto 19 envió un gran pase en profundidad a Ndiaye antes de su ocasión y, en el 60, se internó en el área rival con una espectacular conducción. Nota: 2.

Notas del Bayern ante el HSV: Jonathan Tah

Entró en el once por Dayot Upamecano. Pasó mucho más desapercibido que su compañero en el centro de la defensa, Kim, pero cumplió. Nota: 3.

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Notas del Bayern ante el HSV: Josip Stanisic

Continuó alternando los dos costados de la defensa. Ante el HSV volvió a empezar por la izquierda. En el minuto 48 despejó hacia su propia portería y provocó así el despeje de cabeza de Urbig. En el 63 tuvo mucha suerte de que su patada a Rössing-Lelesiit quedara sin castigo. Nota: 4.

IMAGO

Notas del Bayern ante el HSV: Joshua Kimmich

En el minuto 4 estuvo a punto de marcar un gol olímpico. Después intentó llevar la iniciativa, pero sin aportar soluciones decisivas, hasta que poco antes del descanso fue expulsado con roja directa por una acción totalmente innecesaria. Alexander Rössing-Lelesiit primero lo apartó con un leve empujón y Kimmich respondió tirándolo al suelo del pelo. Nota: 6.

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Notas del Bayern ante el HSV: Tom Bischof

Uno de los más activos en el doble pivote. Bischof fue, con diferencia, el jugador del Bayern que más intervino con el balón, ganó muchos duelos y dio varios pases que abrieron el juego. Nota: 3.

Notas del Bayern ante el HSV: Lennart Karl

Su bajón de forma resulta cada vez más difícil de explicar . Al igual que ante el Colonia y el Lille, Karl estuvo muy flojo en la banda derecha frente al HSV. Fue sustituido en el minuto 52, al parecer por problemas en la cadera. Nota: 5.

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Notas del Bayern ante el HSV: Aleksandar Pavlovic

Participó a menudo con el balón, pero terminó sin influir en el juego desde la mediapunta. Nota: 4.

IMAGO

Notas del Bayern ante el HSV: Bara Ndiaye

Hasta ahora, el senegalés de 18 años solo había disputado dos partidos y cuatro minutos en total esta temporada. Ante el HSV fue titular por primera vez, además en una posición poco habitual para él, en la banda izquierda. En el minuto 19 apareció con peligro en el área, pero su disparo fue bloqueado. Por lo demás, pasó desapercibido y fue sustituido al descanso. Nota: 4,5.

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Notas del Bayern ante el HSV: Noah Codjo-Evora

Tras los experimentos fallidos con Karl, Bischof y Konrad Laimer, Kompany apostó por primera vez desde el inicio por Noah Codjo-Evora como hombre más adelantado ante el HSV. Aunque el prometedor delantero de 19 años se ofreció constantemente, apenas entró en juego. Salvo por un disparo en el minuto 9, no dejó huella. Nota: 5.

Notas del Bayern ante el HSV: suplentes

Luis Diaz: Entró al descanso por Ndiaye, en su segunda aparición como suplente desde que se recuperó de una rotura de un haz muscular. Se situó en la banda izquierda y al menos dio algo de vida al ataque del Bayern. Nota: 3,5.

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Konrad Laimer: Sustituyó a Karl en el minuto 52, pasó a jugar de extremo derecho y tuvo que salir en el 87 con molestias. Nota: 4.

Nathaniel Brown: Entró por Laimer poco antes del final. Sin calificación.