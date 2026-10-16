El mercado de los delanteros se ha convertido en uno de los mayores desafíos del fútbol europeo, en un contexto en el que los clubes blindan a los mejores atacantes del mundo y resulta difícil encontrar un ariete excepcional sin poner en riesgo la situación económica de la entidad, con la excepción de los clubes de la Premier League, que representan un caso completamente distinto.

El Barcelona conoce bien la magnitud de esta dificultad,según informó el diario español "Sport", después de que el club pasara meses explorando las opciones disponibles para reforzar su ataque, con Julián Álvarez a la cabeza de la lista de futbolistas preferidos, antes de que Deco sacara una carta alternativa: Gabriel Jesus, que logró adaptarse rápidamente al Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick, algo difícil de no conseguir con el técnico alemán en el banquillo.

En medio de estas circunstancias, surgió un nombre que no era conocido por la afición del Barcelona: Nicolò Tresoldi, delantero del Club Brujas de 22 años, que entró en los planes del club catalán cuando las posibilidades de fichar a Julián Álvarez pasaron de ser muy remotas a convertirse en algo imposible.

Finalmente, Tresoldi no abandonó las filas del equipo belga, pero su extraordinario inicio de liga en el estadio Jan Breydel está llevando a los dirigentes del club a pensar en cómo invertir los millones que podrían entrar en sus arcas el próximo verano, si antes consiguen retener al jugador durante el mercado de invierno.

Sin embargo, la batalla que se avecina por fichar a uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol europeo no se limitará a los clubes, ya que varias selecciones tienen la posibilidad de contar con los servicios del futbolista, quien ya ha dejado claro que espera que haya competencia por hacerse con él.

Tresoldi destaca por su instinto goleador, su presencia dentro del área y su facilidad para encontrar la red, cualidades que no pasan desapercibidas.

Su actuación ante el Inter de Milán, al que castigó con un triplete en la Liga de Campeones, confirmó que su brillante momento no es algo pasajero, después de elevar ya su cuenta a 9 goles en 11 partidos.

El delantero juega actualmente con la selección de Alemania sub-21, con cuya camiseta marcó 4 goles y dio una asistencia en los tres encuentros que disputó durante el último parón internacional.

Tresoldi sería una incorporación ideal para la selección alemana, pero, pese a la cercanía de Jürgen Klopp con él, convencerlo de representar a la Mannschaft no será una tarea sencilla, ya que el jugador dijo sobre su futuro internacional: "Soy italiano, pero también soy alemán. ¡Y mi madre es argentina! Lo decidiré en el momento adecuado".

Tresoldi sería una opción ideal para la selección de Italia, que ya no se parece a su imagen habitual, y también supondría un refuerzo importante para la selección de Argentina, que no cuenta con un delantero de las mismas características en la posición de ariete. Pero la decisión final sigue en manos del jugador, que por el momento no siente ninguna prisa por resolver su futuro internacional.

Tresoldi está centrado actualmente en su trayectoria con el Club Brujas y en mantener su gran nivel, tanto en la liga belga, donde su equipo ocupa el segundo puesto con 21 puntos, a solo uno del líder Gante, como en la Liga de Campeones, donde ya ha demostrado que no necesita muchas ocasiones para castigar a sus rivales.

Así, se vislumbra en el horizonte una apasionante batalla a tres bandas por hacerse con los servicios del joven delantero, ante la competencia que se espera entre las selecciones de Alemania, Italia y Argentina por convencerlo de representar a una de ellas.



