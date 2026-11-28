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El diario español Defensa Central ha cargado con dureza contra Brahim Díaz tras la derrota del Real Madrid por 1-2 ante el Deportivo Alavés. El jugador marroquí ofreció una actuación gris en la primera parte, en una oportunidad con la que confiaba en demostrar que merecía un papel más importante en los planes del entrenador José Mourinho, pero no hizo lo suficiente para convencer al cuerpo técnico de mantenerlo sobre el césped.

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Según el diario, Mourinho dio a Brahim Díaz la oportunidad de ser titular en el tridente ofensivo junto a Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, y prefirió dejar a Yan Diomande en el banquillo. Sin embargo, el jugador no aprovechó la confianza recibida, se mostró lejos de la influencia ofensiva que se esperaba de él y acabó siendo sustituido al inicio de la segunda parte.

El diario añadió que Díaz jugó 45 minutos y no realizó ningún disparo a puerta pese a ocupar una posición adelantada en la línea de ataque del conjunto blanco. Además, solo completó dos regates con éxito de cuatro intentos, un porcentaje de acierto del 50%, sin que sus acciones individuales se tradujeran en ocasiones reales que amenazaran la portería del Alavés.

El periódico puso el foco en las cifras del jugador durante su participación: tocó el balón 37 veces, lo perdió en 8 ocasiones y registró dos controles fallidos, mientras que la distancia total que avanzó con el balón fue de 46,5 metros, en 5 conducciones. También recibió una falta.

A su juicio, estas estadísticas reflejan una actuación carente de la continuidad y la eficacia que se exigen a un jugador que forma parte de la línea ofensiva del Real Madrid.

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Para Defensa Central, la principal carencia en el rendimiento de Brahim Díaz fue su ausencia de presencia ante la portería, ya que no logró convertir sus movimientos y regates en peligro ofensivo. Tampoco supo aprovechar su posición junto a Mbappé y Vinícius para generar ocasiones o acercarse con verdadera influencia al área, de modo que sus dos regates exitosos fueron lo más destacado de su primera parte.

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La decisión de Mourinho de sustituir a Díaz en el descanso fue una señal clara de su descontento con su rendimiento. El técnico dio entrada a Bernardo Silva y Yan Diomande en lugar del jugador marroquí y de Aurélien Tchouaméni, en un intento de reactivar el juego ofensivo del Real Madrid, que perdía por 1-0 al término de la primera parte.

El diario concluyó su análisis calificando la participación de Brahim Díaz como una oportunidad desperdiciada para reforzar su posición en el once de Mourinho, y subrayó que lo que ofreció no bastaba para reclamar un papel mayor en el ataque del Real Madrid, sobre todo ante la fuerte competencia por los puestos ofensivos.

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Así, el jugador dejó el partido ante el Alavés sin una huella ofensiva digna de mención, en un momento en el que necesitaba aprovechar la confianza de su entrenador para demostrar que puede ganarse un puesto de titular en el equipo.