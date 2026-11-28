El diario español Defensa Central ha cargado con dureza contra Brahim Díaz tras la derrota del Real Madrid por 1-2 ante el Deportivo Alavés. El jugador marroquí ofreció una actuación gris en la primera parte, en una oportunidad con la que confiaba en demostrar que merecía un papel más importante en los planes del entrenador José Mourinho, pero no hizo lo suficiente para convencer al cuerpo técnico de mantenerlo sobre el césped.
Según el diario, Mourinho dio a Brahim Díaz la oportunidad de ser titular en el tridente ofensivo junto a Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, y prefirió dejar a Yan Diomande en el banquillo. Sin embargo, el jugador no aprovechó la confianza recibida, se mostró lejos de la influencia ofensiva que se esperaba de él y acabó siendo sustituido al inicio de la segunda parte.
El diario añadió que Díaz jugó 45 minutos y no realizó ningún disparo a puerta pese a ocupar una posición adelantada en la línea de ataque del conjunto blanco. Además, solo completó dos regates con éxito de cuatro intentos, un porcentaje de acierto del 50%, sin que sus acciones individuales se tradujeran en ocasiones reales que amenazaran la portería del Alavés.
El periódico puso el foco en las cifras del jugador durante su participación: tocó el balón 37 veces, lo perdió en 8 ocasiones y registró dos controles fallidos, mientras que la distancia total que avanzó con el balón fue de 46,5 metros, en 5 conducciones. También recibió una falta.
A su juicio, estas estadísticas reflejan una actuación carente de la continuidad y la eficacia que se exigen a un jugador que forma parte de la línea ofensiva del Real Madrid.
Para Defensa Central, la principal carencia en el rendimiento de Brahim Díaz fue su ausencia de presencia ante la portería, ya que no logró convertir sus movimientos y regates en peligro ofensivo. Tampoco supo aprovechar su posición junto a Mbappé y Vinícius para generar ocasiones o acercarse con verdadera influencia al área, de modo que sus dos regates exitosos fueron lo más destacado de su primera parte.
La decisión de Mourinho de sustituir a Díaz en el descanso fue una señal clara de su descontento con su rendimiento. El técnico dio entrada a Bernardo Silva y Yan Diomande en lugar del jugador marroquí y de Aurélien Tchouaméni, en un intento de reactivar el juego ofensivo del Real Madrid, que perdía por 1-0 al término de la primera parte.
El diario concluyó su análisis calificando la participación de Brahim Díaz como una oportunidad desperdiciada para reforzar su posición en el once de Mourinho, y subrayó que lo que ofreció no bastaba para reclamar un papel mayor en el ataque del Real Madrid, sobre todo ante la fuerte competencia por los puestos ofensivos.
Así, el jugador dejó el partido ante el Alavés sin una huella ofensiva digna de mención, en un momento en el que necesitaba aprovechar la confianza de su entrenador para demostrar que puede ganarse un puesto de titular en el equipo.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
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A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.