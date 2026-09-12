Ian Maatsen podría haber sufrido una lesión grave este sábado. El internacional del combinado neerlandés, con una sola internacionalidad, tuvo que retirarse durante el Aston Villa - Nottingham Forest (1-2) y, según el técnico Unai Emery, podría tratarse de una lesión seria.

En el minuto 80 llegó el problema para Maatsen, tras una entrada salvaje de James McAtee. El neerlandés se quedó en el suelo con mucho dolor en el tobillo y tuvo que abandonar el campo lesionado.

Como Emery ya había agotado todos sus cambios, el Villa terminó el partido con un hombre menos. Poco antes del final, en parte por ello, encajó el decisivo 1-2 de Igor Jesus. Para frustración del técnico español.

“La lesión de Maatsen fue un momento crucial, porque la entrada fue dura. Jugamos los últimos quince minutos con un hombre menos por una sola entrada”, dijo en rueda de prensa.

Según Emery, también debería haber intervenido el VAR. “Creo que debería haber sido tarjeta roja. Si yo hubiera sido el VAR o el árbitro, habría mostrado una tarjeta roja”, opinó.

Todavía no hay claridad sobre la lesión de Maatsen, pero según Emery no tiene buena pinta. “Aún no lo sé con certeza, pero según la información que tengo, tiene una lesión en el tobillo. Podría durar muchísimo tiempo.”

Eso sería una muy mala noticia para el lateral izquierdo, que había comenzado bien la nueva temporada. Con la propuesta ofensiva del seleccionador Xavi, Maatsen estaba claramente en el radar de la selección neerlandesa, pero ahora eso podría quedar descartado.