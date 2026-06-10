Una oferta histórica del Manchester City para fichar a la estrella de la selección inglesa

Según un informe periodístico publicado este miércoles, el Manchester City estaría dispuesto a presentar una oferta histórica para fichar a la estrella del Nottingham Forest este verano.

El City ya intentó ficharlo en verano, pero el Nottingham rechazó la oferta.

Como se espera que Anderson sea titular con Inglaterra en el Mundial 2026, Forest busca sacarle el máximo rendimiento económico.

Según The Sun, el City quiere hacer de Anderson el inglés más caro de la historia de la Premier.

La segunda oferta alcanzaría los 106 millones de libras.

La cifra podría subir a 120 millones si el jugador, de 23 años, cumple ciertos objetivos.

Superaría los 105 millones que el Arsenal pagó por Declan Rice hace tres años.

También superaría el récord del City, que pagó 100 millones por Jack Grealish en 2021.

El Forest pide unos 110 millones de libras por la estrella de la selección, que se encuentra en Estados Unidos con Inglaterra.

El City quiere cerrar el fichaje antes del Mundial, y podría haber acuerdo antes del debut de Inglaterra ante Croacia el miércoles.

El Manchester United, vecino del City, también sigue al exjugador del Newcastle.