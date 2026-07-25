Según un informe de Sky, Davies es, junto a su compañero en la zaga Hiroki Ito, uno de los dos jugadores de la actual plantilla por los que el Bayern estaría dispuesto a escuchar ofertas si llegara una propuesta extraordinaria a la Säbener Straße.

Davies había firmado en febrero de 2025 un nuevo y lucrativo contrato en Múnich, vigente hasta 2030. Sin embargo, en las últimas semanas y meses ya se habían multiplicado las señales de que el canadiense ya no es en absoluto intocable para los responsables del Bayern. La principal razón es la confianza, aparentemente ya perdida, en el estado físico de Davies, que en el último año y medio ha quedado fuera de combate con mucha frecuencia por lesión. También en el Mundial, su cuerpo le jugó una mala pasada al jugador de 25 años, y solo le alcanzó para una aparición como revulsivo con la coanfitriona Canadá.

La incorporación de Nathaniel Brown también encaja con el deterioro del estatus de Davies en el Bayern. Con el internacional alemán, el campeón récord se ha asegurado por una tarifa base de 50 millones de euros a un nuevo lateral izquierdo de alto nivel, que en principio debería relegar a Davies. En caso de una salida de Davies, también habría alternativas con los laterales derechos naturales Konrad Laimer y Josip Stanisic, que pueden jugar igualmente por la izquierda. Incluso el central Ito, siempre que se quede, podría teóricamente echar una mano como lateral izquierdo en una línea de cuatro.

Es poco probable que el Bayern encuentre comprador para Alphonso Davies

Sin embargo, una salida de Davies este verano no parece muy probable. Al fin y al cabo, el Bayern querrá ingresar una cuantiosa cantidad por traspaso por el internacional canadiense, aunque es dudoso que actualmente haya algún club dispuesto a pagarla. Si antes de su renovación con el Bayern Davies había coqueteado intensamente con el Real Madrid, en lo referente a posibles interesados por la estrella bávara ahora todo se ha calmado mucho.





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Mientras tanto, los muniqueses sí están trabajando de forma mucho más clara para vender cuanto antes a algunos otros jugadores. Sobre todo, Joao Palhinha, Sacha Boey y Bryan Zaragoza, cedidos recientemente, deben salir de forma definitiva y aportar los mayores ingresos posibles. Según Sky , del presidente de honor Uli Hoeneß llegó un mensaje explícito en ese sentido. También Armindo Sieb, cedido en los dos últimos años al Mainz 05, debe ser vendido.

En el capítulo de llegadas, el Bayern quiere, según Sky , incorporar como máximo a un jugador más tras los fichajes de Brown e Ismael Saibari, siempre que no ocurra nada imprevisto. En contra de algunas informaciones recientes que apuntaban lo contrario, un nuevo lateral derecho no tendría prioridad.