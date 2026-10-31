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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

Una ofensa que acaba en los tribunales: el Aston Villa anuncia acciones legales contra Carragher

U. Emery
Aston Villa
Manchester United
Real Madrid
Premier League
J. Carragher
España
Inglaterra

Declaraciones que desataron una crisis estruendosa

Tradición deportiva
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El Aston Villa anunció que emprenderá acciones legales contra Jamie Carragher, analista de la cadena "Sky Sports", por sus "insultos inaceptables" al club y a su afición.

Nassef Sawiris, copropietario del club y presidente de su junta directiva, anunció la polémica medida a través de las redes sociales.

El club publicó un breve comunicado en su cuenta oficial la noche del viernes.

El movimiento de Sawiris se produjo en respuesta a las declaraciones de Carragher sobre la afición del Aston Villa, después de que este pidiera al Manchester United que fichara a Unai Emery, técnico del equipo, asegurando que el entrenador español querría asumir las riendas del Manchester United si Michael Carrick fuera destituido de su cargo.

Carragher, durante su aparición en el programa "Stick to Football", dijo que la afición del Aston Villa debería callarse, y añadió que "el Aston Villa nunca se convertirá en el Manchester United".

Estas declaraciones provocaron una gran indignación en el seno del Aston Villa.

Sawiris aseguró que el club no se quedará de brazos cruzados ante estos insultos, y afirmó en su comunicado: "El Aston Villa emprenderá acciones legales contra Jamie Carragher por sus insultos inaceptables al club y a su afición".

Y agregó: "El Aston Villa no permitirá que nadie obstaculice nuestra trayectoria ascendente en el fútbol inglés y europeo".

Carragher había hablado a principios de esta semana sobre Unai Emery, el técnico que se proclamó campeón de la Europa League la temporada pasada, y sobre la posibilidad de que asuma las riendas del Manchester United, asegurando que el entrenador del Aston Villa no rechazaría la oportunidad de dirigir al equipo.

Carragher dijo: "Creo que Unai Emery es un entrenador asombroso si tenemos en cuenta lo que ofrece año tras año. Lidia con esta cantidad de cambios, y con jugadores que necesitan tiempo para adaptarse, y lo consigue año tras año".

Y añadió: "Pero la razón que me lleva a responder a la afición del Aston Villa es que no puedo creer que un entrenador logre todo este éxito en la Europa League, porque si yo fuera jugador y ganara la Europa League tres o cuatro veces, seguro que después aspiraría a competir en la Champions League".

Y continuó: "El Aston Villa nunca se convertirá en el Manchester United. Solo creo que no logró el éxito que se esperaba con el Paris Saint-Germain o el Arsenal, y quizá eso se deba a la existencia de luchas entre figuras de poder dentro del vestuario y cosas por el estilo, pero seguro que querrá tener la oportunidad de dirigir a un club gigante de nuevo. Hay una jerarquía en el fútbol, te guste o no".

Y agregó: "El Real Madrid se llevará al mejor jugador del Manchester United, y de hecho ya lo hizo cuando fichó a Cristiano Ronaldo, y hay clubes de menor entidad que el Aston Villa que ficharán a sus jugadores o a su entrenador, así que callaos, afición del Aston Villa. El Aston Villa nunca se convertirá en el Manchester United".

Carragher volvió a matizar sus polémicas declaraciones el viernes, durante su aparición en el programa "The Overlap Daily", al decir: "El asunto se ha inflado demasiado y se ha hecho más grande de lo que era. Acabé pidiéndoles que me dejaran en paz, y quizá no debería haber usado esa expresión. Pero todo era en tono de broma, porque llenaron mis cuentas en las redes sociales de comentarios".

Y concluyó: "Cuando les decía que me dejaran en paz, me refería a que no me molestaran en mis cuentas de las redes sociales. Si queréis burlaros de mí en el pub en compañía del señor Goldbridge, no tengo ningún problema en absoluto, ¡pero dejad en paz mis cuentas personales! Pongamos fin todos a esta disputa, porque soy uno de los mayores admiradores del Aston Villa".

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