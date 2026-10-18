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Traducido por

Una obsesión que roza la locura: Salah revela el secreto de su afición especial

Trabzonspor vs Besiktas
Trabzonspor
Besiktas
Superlig
M. Salah
Turquía
Egipto

"... La practico casi todos los días"

Un informe turco ha revelado la pasión del astro egipcio Mohamed Salah, extremo del Trabzonspor, por otro juego además del fútbol.

Según lo publicado este domingo por el portal turco 61saat, Salah dedica su tiempo libre a practicar este juego de forma casi diaria.

El portal precisó que Salah participa en partidas de ajedrez a través de una plataforma turca perteneciente a una comunidad ajedrecística, y que su clasificación es de 1.400 puntos.

Salah declaró, en palabras recogidas por el portal: "Mi obsesión por el ajedrez ha llegado al punto de la locura. Juego casi todos los días y me encanta practicar este juego".

Salah está ofreciendo un rendimiento destacado con la camiseta del Trabzonspor desde su llegada al equipo de forma gratuita, durante el pasado mercado de verano, ya que ha marcado 8 goles y ha dado 4 asistencias en 10 partidos, contribuyendo de forma directa en 12 goles, según el mismo informe.

Se espera que Salah sea una de las principales armas del Trabzonspor en el esperado duelo ante el Besiktas, dado su llamativo aporte ofensivo desde el inicio de la temporada.

El Trabzonspor ocupa la quinta posición con 13 puntos, a dos del Besiktas, "cuarto", mientras que el Galatasaray lidera con 19 puntos, seguido del Amed Sportif (17) y del Fenerbahce, tercero, con 16 puntos.

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