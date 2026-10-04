«Tuvimos una o dos discrepancias tras el traspaso al VfB, por lo que pusimos fin a la colaboración como familia», explicó Pejcinovic. «Mi padre se ha hecho cargo de ello y ahora voy a ver cómo afronto los próximos pasos. Desde que eso se sabe, el teléfono también suena una o dos veces más al día».

Con una cifra de traspaso de 25 millones de euros, que el VfB pagó en verano al descendido de la Bundesliga VfL Wolfsburg, el zurdo se convirtió en el segundo fichaje más caro de la historia del club de Stuttgart. El jugador de 21 años contempla la elevada suma con sentimientos encontrados.

«Antes de mi traspaso ya me pregunté si debía siquiera pensar en ello. Porque siempre habrá voces desde fuera que dirán: era demasiado caro. Mi enfoque sobre el campo no se ve influido por eso, da igual que haya costado cinco o 50 millones de euros», dijo Pejcinovic.

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Dzenan Pejcinovic es el segundo traspaso más caro de la historia del VfB

Sin embargo, el delantero es consciente de la presión que conlleva esa etiqueta: «Claro, la cifra del traspaso no es pequeña, especialmente para el VfB: sé que con ella soy el segundo fichaje más caro de la historia del club. Pero por eso no me digo ahora que tenga que dar todavía más. Tengo mi propia ambición, y con eso ya basta».

Sin embargo, el arranque deportivo en Bad Cannstatt fue contenido. Tras un debut inmejorable con un triplete en la DFB-Pokal contra el Rostock, Pejcinovic se quedó sin marcar y desde entonces las cosas se han torcido. «Sí, se puede decir así, siendo sincero», admitió el muniqués de nacimiento. «Pero fases así, en las que como delantero no marcas goles, seguro que las viviré algunas veces más en mi vida. Por un lado es difícil, pero por otro también es importante mantener la calma y confiar en tus cualidades».

La bajada en la curva de rendimiento, naturalmente, tampoco pasó desapercibida para la DFB. Pejcinovic no recibió la convocatoria del seleccionador Jürgen Klopp para los cuatro partidos de la Nations League. Sobre ello dijo: «No diría ahora que me daba igual. Pero era consciente de que en Stuttgart no había tenido el mejor inicio de temporada en la Bundesliga, ahí debería haberme recompensado más. Klopp me dijo: si quieres estar, tienes que rendir, y rendir aún mejor. Para mí no se ha derrumbado ningún mundo, sino que es más bien una señal de que tengo que dar un poco más».

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¿Para quién jugó Dzenan Pejcinovic en su etapa juvenil?

En su etapa formativa, Pejcinovic pasó por la cantera del Bayern de Múnich y del Augsburgo antes de marcharse a Wolfsburgo. Tras una etapa intermedia como cedido en el Fortuna Düsseldorf, logró asentarse en la máxima categoría la pasada temporada.

Que su carrera también podría haber tomado otro rumbo lo demuestran unas negociaciones a temprana edad con el Manchester City y el Chelsea. «El paso al extranjero habría llegado demasiado pronto entonces, porque aún tenía muy poca experiencia profesional. El camino pasando por Wolfsburgo y por una cesión en Düsseldorf fue el correcto para mí», dijo Pejcinovic al respecto.