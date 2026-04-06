Una nueva vuelta de tuerca pone en aprietos al Al-Hilal en el asunto del fichaje de Cancelo procedente del Barcelona

Parece que una historia apasionante está a punto de llegar a su fin en los pasillos del Camp Nou, donde los sueños se entrelazan con las ambiciones, o quizá continúe de una forma inesperada.

El Barcelona está moviendo hilos discretamente para retener a una de sus actuales estrellas, el lateral portugués João Cancelo, cedido por el Al-Hilal saudí.

El club catalán fichó a Cancelo el pasado mes de enero, procedente del Al-Hilal saudí, en calidad de cedido hasta el final de la temporada actual.

Esta es la segunda etapa del jugador portugués de 31 años en el Barça, tras su exitosa experiencia en la temporada 2023-2024, cuando fue cedido por el Manchester City inglés.

Según ha confirmado Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en traspasos de jugadores y entrenadores en Europa, Cancelo muestra un claro deseo de seguir en las filas del Barcelona, y el club acoge con agrado esta iniciativa, siempre y cuando el jugador acepte un ajuste salarial acorde con la situación financiera del equipo.

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Fabrizio Romano señaló, a través de una publicación en la web «X»: «El Barcelona ha comunicado al agente del jugador, Jorge Mendes, su deseo oficial de retener al lateral portugués, y ya han comenzado las conversaciones sobre los detalles de este asunto».

Romano confirmó: «El propio Cancelo muestra un gran entusiasmo por quedarse, ya que se considera un seguidor del club y se siente feliz entre sus filas».

Al mismo tiempo, se están llevando a cabo negociaciones paralelas entre la directiva del Barcelona y el club saudí Al-Hilal para definir los términos y la estructura del futuro acuerdo, ya que el contrato de João Cancelo con «El Líder» se extiende hasta el verano de 2027.