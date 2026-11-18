Compartir Sigue a GOAL en Google

El Barcelona se prepara para abrir una nueva vía de inversiones deportivas y comerciales a través del Camp Nou, tras entablar conversaciones con los responsables de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) para estudiar la posibilidad de que el estadio catalán acoja partidos de la competición, un paso que podría trasladar al feudo azulgrana algunos de los eventos que ha albergado el Santiago Bernabéu.

Anuncios

Según publica el diario español «Mundo Deportivo», en las últimas semanas se han producido contactos directos entre representantes de la NFL y dirigentes del Barcelona con el objetivo de conocer la postura del club ante la posibilidad de acoger uno de los partidos de la competición, con 2029 como fecha tentativa para organizar el evento, coincidiendo con la finalización definitiva de las obras de remodelación del estadio según las previsiones actuales.

El Camp Nou despierta un gran interés entre los responsables del fútbol americano gracias a su enorme aforo y a la modernidad de sus instalaciones, ya que se espera que su capacidad alcance los 104.000 espectadores, lo que lo convierte en candidato a batir el récord de mayor asistencia de la historia de los partidos de la NFL si se llenan las gradas.

El récord actual data del pasado mes de septiembre, cuando el Melbourne Cricket Ground, en Australia, acogió el duelo entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams ante 100.021 aficionados, en el primer partido de la NFL disputado en suelo australiano. Por tanto, el Camp Nou podría superar esa cifra en unos 4.000 aficionados.

La idea de que los partidos de la NFL se trasladen de Madrid a Barcelona no parece descabellada, sobre todo porque el Santiago Bernabéu ya ha albergado encuentros de la competición en los dos últimos años, en virtud de un acuerdo con la capital española que se extiende hasta 2027 e incluye una cláusula que permite prorrogarlo un año más, lo que abre la puerta a un cambio de sede para algunos de los partidos internacionales a partir de 2029.

Anuncios Anuncios

El Barcelona cuenta con un argumento adicional en este asunto, después de obtener el honor de albergar la final de la Liga de Campeones de 2029, una decisión que refleja la confianza de la UEFA en la capacidad del club y de la ciudad para organizar grandes eventos, además de las previsiones de que las obras del Camp Nou estén terminadas y se cumplan todos los requisitos necesarios para acoger la final del torneo continental.

Related Topics

Las ambiciones del club catalán no se limitan a la final de la Liga de Campeones, ya que también aspira a situar su estadio entre las opciones para acoger la final del Mundial 2030, así como la final de la Liga de Campeones femenina de 2031, dentro de un plan para rentabilizar la nueva instalación y convertirla en un destino de referencia para los grandes eventos deportivos.

El Barcelona también se beneficia de una serie de factores que lo convierten en una opción atractiva para los responsables de la NFL, desde el prestigio mundial del club y su historia social y deportiva de más de un siglo hasta la privilegiada ubicación turística de la ciudad de Barcelona, uno de los principales destinos para aficionados y visitantes de todo el mundo.

Anuncios

Además, las instalaciones previstas en el Camp Nou, con las zonas de hospitalidad premium y VIP a la cabeza, otorgan al estadio una ventaja añadida para acoger partidos de la NFL, que busca ampliar su presencia fuera de Estados Unidos y aprovechar los grandes recintos deportivos de las ciudades europeas y del resto del mundo.

En el plano económico, albergar partidos de la NFL supone una importante oportunidad para que el Barcelona diversifique sus fuentes de ingresos a través de la venta de entradas, los derechos de televisión y los productos promocionales, además de la posibilidad de atraer nuevos patrocinadores de Estados Unidos y Latinoamérica, donde el fútbol americano cuenta con una gran base de aficionados, algo que encaja con la apuesta del club por sacar mayor rendimiento comercial a su nuevo estadio.

Anuncios

Diversos estudios apuntan a que albergar un solo partido de este nivel podría generar un impacto económico de hasta 70 millones de euros para la ciudad de Barcelona, frente a unos 10 millones de euros para el club catalán, lo que otorga al proyecto una relevancia que va más allá de lo deportivo y lo convierte en una oportunidad para reforzar los recursos del club y aprovechar la afluencia de público y turistas que acompaña al evento.

La NFL sigue ampliando su presencia internacional después de organizar esta temporada nueve partidos fuera de Estados Unidos, repartidos entre Londres, que acogió tres encuentros, y Ciudad de México, Múnich, Río de Janeiro, Madrid, París y Melbourne, con un partido en cada ciudad, dentro de una estrategia destinada a acercar la competición a nuevos públicos y reforzar su implantación en los mercados internacionales.

Anuncios

Pese a los contactos positivos entre ambas partes, el Barcelona y la NFL aún no han alcanzado un acuerdo definitivo, pero existe una voluntad mutua de colaborar, lo que sitúa al Camp Nou como una de las opciones para albergar partidos de la competición en los próximos años, sobre todo cuando concluyan las obras y esté preparado para recibir a más de 100.000 espectadores.

Si las negociaciones llegan a buen puerto, 2029 podría marcar un cambio en el mapa de sedes de la NFL en España, con el traslado de parte de los partidos que ha albergado el Santiago Bernabéu en Madrid al Camp Nou de Barcelona, que se convertiría en un nuevo aspirante a acoger uno de los eventos deportivos estadounidenses más destacados fuera de las fronteras de Estados Unidos.