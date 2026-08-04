Una nueva pesadilla persigue a Infantino por el Mundial 2026

Las ciudades anfitrionas del Mundial 2026 reclaman a la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, el pago de los millones de dólares que les fueron prometidos, apenas tres semanas después de la conclusión de la competición.

Según el diario británico The Athletic, la FIFA, como organismo rector del fútbol, continúa hasta este momento sin abonar los pagos pendientes, de modo que los escándalos siguen aflorando contra la FIFA, y su presidente, Gianni Infantino, se encuentra de nuevo en el centro de esta crisis.

El periódico señaló que el presidente de la FIFA había prometido aportar una contribución económica de un millón de dólares a cada una de las once ciudades estadounidenses que albergaron partidos del último Mundial, por lo que las ciudades anfitrionas siguen persiguiendo a la FIFA para conseguir el dinero prometido sin haber recibido, hasta ahora, respuesta alguna.

El objetivo de estas asignaciones económicas, según anunció Infantino, era compensar los elevados costes que asumieron las ciudades anfitrionas para organizar el torneo a lo largo de 39 días.

Cabe señalar que esta edición se ha convertido en la más grande de la historia de la Copa del Mundo, ya que registró un aumento en el número de selecciones participantes y, por tanto, la disputa del mayor número de partidos celebrados en la historia de la competición hasta la fecha.

Cuatro directivos de los comités organizadores locales revelaron detalles de la crisis y afirmaron: "Hemos comunicado a la FIFA en repetidas ocasiones que las ciudades recibirían compensaciones iguales a cambio del uso de los estadios".

Estos representantes prefirieron mantener el anonimato para evitar perjudicar sus relaciones con la institución de la FIFA, y aseguraron que hasta el día de hoy no han recibido las compensaciones económicas.