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Noa Lang Sam BeukemaImago

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¿Una nueva oportunidad para Noa Lang? El Nápoles presenta al seis veces ganador del Scudetto como entrenador

Fichajes
SSC Nápoles
M. Allegri
N. Lang
S. Beukema
Serie A

El Nápoles ha nombrado a Massimiliano Allegri nuevo entrenador. El técnico, de 58 años, ha firmado un contrato hasta mediados de 2029 y anteriormente trabajó en la Juventus y el AC Milan.

Fue destituido en mayo por el Milan tras un mal final de temporada que costó la clasificación a la Liga de Campeones.

En Nápoles sustituirá a Antonio Conte, que se marchó en junio. Allegri asume un gran reto tras el Scudetto conquistado en 2025.

Sin embargo, el Nápoles no pudo revalidar el título y terminó segundo, a once puntos del campeón, el Inter.

En el plantel napolitano destacan los neerlandeses Sam Beukema y Noa Lang. Este último, fichado del PSV en 2025, no se entendió con Conte y fue cedido al Galatasaray en la segunda vuelta.

Con Allegri podría tener una nueva oportunidad. El técnico italiano cuenta con un palmarés impresionante: ganó la Serie A en 2012 con el Milan y, de 2015 a 2019, la conquistó cinco veces seguidas con la Juventus.

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