Una nueva novedad aviva las especulaciones sobre la participación de Mohamed Salah ante Australia

Crece la expectación en la concentración de Egipto de cara al duelo contra Australia en Dallas, Estados Unidos, en la ronda de 32 del Mundial 2026.

El cuerpo técnico, liderado por los gemelos Hossam e Ibrahim Hassan, intensifica los preparativos, mientras todas las miradas están puestas en la disponibilidad de jugadores clave como Mohamed Salah.

La Federación Egipcia de Fútbol publicó en su cuenta de «X» imágenes del entrenamiento que los «Faraones» realizaron en el estadio de la Universidad de Jonesaga, en Spokane, como parte de su preparación para enfrentar a los «Canguros» australianos.

En un comunicado, la Federación informó: «La selección de Egipto, dirigida por los gemelos Hossam e Ibrahim Hassan, entrenó en el estadio de la Universidad de Jonesaga, en Spokane (Estados Unidos), como parte de la preparación para enfrentar a Australia el viernes en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026».

El comunicado indicó que Hamdi Fathi completó la sesión, mientras que el capitán Mohamed Salah participó parcialmente. Mohamed Abdel Moneim y Ahmed Fattouh siguieron con su recuperación bajo supervisión médica.

Egipto avanzó segunda en el Grupo 7 con 5 puntos, solo por detrás de Bélgica por diferencia de goles.

En las próximas horas el cuerpo técnico evaluará el estado de todos los jugadores para definir la alineación que buscará el pase a octavos.