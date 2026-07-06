¡Una nueva marcha sacude al Real Madrid!... Comunicado oficial del Real Madrid

El Real Madrid ha anunciado este lunes el traspaso de la centrocampista sueca Hanna Pennison al Eintracht de Fráncfort, en una nueva salida del equipo femenino este verano.

El club blanco lo ha anunciado en un breve comunicado en su web: «El Real Madrid y el Eintracht de Fráncfort han llegado a un acuerdo sobre el traspaso de nuestra jugadora Hanna Benison. Le deseamos a ella y a su familia toda la suerte en esta nueva etapa».

Penison, de 23 años, llegó el verano pasado como uno de los fichajes más destacados para el centro del campo, pero no contó con suficientes oportunidades bajo la dirección de Pau Cissada, lo que la llevó hace meses a insinuar su posible salida.

Su salida se suma a las de Misa, Teresa, Weir, Ruti, Feller y Yasmin, y a la inminente marcha de Shi al Inter de Milán.

Esta oleada de salidas plantea dudas sobre la estrategia del club en la sección femenina, sobre todo ante la fuerte competencia de la Liga Femenina de Primera División, donde el Real Madrid intenta consolidarse frente al Barcelona, actual dominador del título.

El club no ha revelado detalles económicos ni la duración del contrato, pero el Frankfurt se hace con una centrocampista prometedora que no tuvo oportunidades en la capital española.