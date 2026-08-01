El grupo Rotana Media anunció oficialmente la contratación del comunicador saudí Waleed Al-Farraj, en un movimiento que se considera uno de los fichajes mediáticos más destacados del último período, dentro de su plan para reforzar su presencia en el panorama deportivo saudí y árabe.

El grupo confirmó que Al-Farraj presentará un nuevo programa titulado "Rotana Sport con Waleed", en la pantalla de Rotana Khalijia, a partir del próximo 12 de agosto, y que se emitirá diariamente a las 23:30 horas.

Por su parte, Waleed Al-Farraj comentó su incorporación a Rotana a través de su cuenta oficial en la plataforma "X", donde afirmó que este paso representa el comienzo de una nueva etapa en su trayectoria mediática, y agradeció al príncipe Al-Waleed bin Talal su apoyo, confianza y patrocinio al nuevo proyecto.

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Al-Farraj también agradeció a la dirección del grupo Rotana y al canal Rotana Khalijia, señalando que percibió una gran bienvenida desde el primer momento de la contratación, lo que le dio el impulso para afrontar la nueva experiencia.

El comunicador saudí aseguró que su nuevo programa continuará la línea a la que el público está acostumbrado, y explicó que "Rotana Sport con Waleed" será "la tribuna de todos", en alusión a su empeño por presentar distintas opiniones y debatir los temas deportivos con profesionalidad e imparcialidad.

El paso de Waleed Al-Farraj a Rotana representa una potente incorporación al panorama mediático deportivo, dada la gran popularidad de la que goza y la dilatada experiencia que ha acumulado a lo largo de años presentando los programas deportivos más destacados del Reino.