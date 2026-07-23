Una nueva estrella marroquí entró en la lista de intereses del club Al Ittihad para su fichaje durante el actual periodo de traspasos de verano, encontrándose así en competencia con su compatriota Ezzedine Ounahi.

Informes periodísticos habían revelado el deseo del Al Ittihad de fichar a Ounahi procedente del Girona durante el actual mercado de verano, ante su necesidad de reforzar el centro del campo antes del inicio de la próxima temporada.

El diario saudí "Asharq Al Awsat" recogió un informe de la turca "Fanatik", en el que reveló el deseo del club Al Ittihad de fichar al otro marroquí, Sofyan Amrabat, centrocampista del Fenerbahçe, durante el mercado de verano.

El Al Ittihad no ha enviado su oferta oficial hasta el momento, ya que le precedió en ello el club Al Qadisiya, que ofreció al club turco 20 millones de euros a cambio de renunciar a su jugador marroquí.

Se espera que la oferta del Al Ittihad sea cercana a la que envió el Al Qadisiya, entrando así el dúo saudí en una fuerte pugna por hacerse con Amrabat.

El Fenerbahçe no ha definido su postura sobre la salida de Amrabat hasta el momento actual, ya que trabaja en estudiar las ofertas presentadas, así como el alcance del impacto de su ausencia en las filas del equipo la próxima temporada.

El nombre del Al Ittihad se ha vinculado con numerosos jugadores en el centro del campo, ante su apremiante necesidad de reforzar esta posición, como los egipcios Imam Ashour y Marwan Attia, estrellas del Al Ahly, y el nigeriano Raphael Onyedika, jugador del Club Brujas.