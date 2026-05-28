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¿Una nueva estrella en la selección holandesa para el Mundial? «Con el balón es casi más rápido que sin él»

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Crysencio Summerville, que nunca había sido convocado por la selección holandesa, participará en su primer Mundial con los Países Bajos. El diario De Telegraaf consultó a algunos de sus exentrenadores para conocer su reacción.

Dirk Kuijt, quien lo dirigió en la cantera del Feyenoord, declaró: «Me alegro mucho por Cry. Sigo en contacto con él de vez en cuando. Creo que es una buena elección de Ronald Koeman».

«Es un jugador especial: tiene mucha velocidad y un toque imprevisible; ese tipo de futbolistas son muy difíciles de marcar», añade sobre el extremo del West Ham United.

Alfons Groenendijk lo debutó en la Eredivisie con el ADO Den Haag: «Tiene descaro y agallas; creer en sus cualidades es un placer para la vista».

El exentrenador destaca que se ha fortalecido físicamente en Inglaterra y que mantiene sus cualidades con el balón: «Tiene auténticas armas. Es goleador, puede jugar por fuera o por dentro y es tremendamente rápido».

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Con el balón es aún más veloz y posee un pase casi imparable; cualidades cada vez más raras en el fútbol», concluye.

Kuijt espera verle en el Mundial y afirma: «Cry demostrará su valía y convencerá a Koeman de que, si necesita algo diferente en ataque, siempre puede contar con él. Está listo para tener un papel importante con Holanda».

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