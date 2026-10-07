En una época de obsesión por los números, Lamine Yamal, la joven promesa del Barcelona, decidió responder a los escépticos con un lenguaje que solo entienden los grandes: el lenguaje de la continuidad y la influencia.

El jugador de diecinueve años ya no es solo un talento prometedor, sino que se ha convertido en un fenómeno goleador sin precedentes, logrando lo que no consiguieron Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé ni Erling Haaland a su edad.

El extremo del Barcelona vive un momento excepcional en todos los sentidos: un talento extraordinario y una determinación genial, como lo describió el seleccionador de España, Luis de la Fuente. Pero la novedad esta vez es que ha añadido una dimensión letal a su talento, al traducir el dominio en goles y asistencias decisivas con una regularidad asombrosa.

Una cifra que nadie ha alcanzado en el siglo actual

Las cifras de esta temporada, recogidas por el diario español «Mundo Deportivo», revelan la magnitud del cambio: 12 goles y 7 asistencias con la camiseta del Barcelona y de la selección de España. Pero la cifra más importante no está en el total, sino en la continuidad.

Lamine Yamal se ha convertido en el primer jugador menor de veinte años del siglo XXI, al máximo nivel del fútbol de élite, en contribuir en el apartado goleador en nueve partidos consecutivos con el club y la selección, ya sea anotando o asistiendo.

Una serie histórica que se prolongó durante nueve partidos, en los que marcó y asistió, y en ocasiones hizo ambas cosas en el mismo encuentro, antes de detenerse frente a la selección de Croacia. Según la base de datos de BeSoccer, no existe ningún otro jugador menor de veinte años que haya logrado esta cifra en este siglo.

Una comparación que revela la magnitud del logro

Resulta inevitable poner el logro de Yamal frente a las leyendas del juego en la misma etapa de su edad.

El propio Lionel Messi, poco antes de cumplir veinte años en 2007, se quedó en cuatro partidos consecutivos contribuyendo con goles en la Copa América, y su serie no continuó.

Cristiano Ronaldo, en septiembre de 2004 y con diecinueve años, logró la misma cifra: cuatro partidos consecutivos con el Manchester United y la selección de Portugal.

En cuanto a la nueva generación, no corrió mejor suerte: Kylian Mbappé no superó los seis partidos consecutivos antes de los veinte años, y Erling Haaland se detuvo en ocho partidos, la misma cifra que lograron tanto Jadon Sancho como Florian Wirtz.

Solo Lamine Yamal elevó el techo hasta los nueve partidos, escribiendo una nueva historia con su nombre y confirmando que lo que vemos no es un simple destello pasajero, sino el comienzo de una nueva era para una estrella que ha superado las comparaciones propias de su edad y que ya se mide con quienes le superan en años.







