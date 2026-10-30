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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Una nueva cara en el once probable del Barcelona frente al Alavés

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El diario español "Marca" reveló la alineación prevista del Barcelona para el enfrentamiento ante el Deportivo Alavés, programado para hoy sábado en el estadio "Spotify Camp Nou", dentro de los compromisos de la jornada 11 de LaLiga, en la que aparece Bryan Fariñas en la línea defensiva, en medio de la crisis defensiva que sufre el conjunto catalán.

El joven jugador aún no ha participado con el primer equipo, pese a la confianza del técnico Hansi Flick en sus cualidades durante los entrenamientos, y a su negativa a dejarlo marchar al Girona el pasado verano.

El entrenador alemán ya había elogiado anteriormente la inteligencia de Fariñas y su capacidad para jugar en más de una posición, y además afirmó en la rueda de prensa celebrada ayer viernes que merece tener una oportunidad para participar.

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Estas previsiones llegan en medio de una aguda crisis defensiva, tras confirmarse la ausencia de Jules Koundé por una lesión en el tobillo, junto a Andreas Christensen, Eric García y Xavi Espart.

Por su parte, el diario "As" aseguró que Flick no ha recuperado a ninguno de los lesionados antes del duelo ante el Alavés, mientras que "Mundo Deportivo" señaló que el técnico ya probó a Fariñas en la posición de lateral derecho durante los entrenamientos, con la presencia de João Cancelo en la banda izquierda.

"Marca" pronosticó que Hansi Flick comenzará con la siguiente alineación: Joan García, Bryan Fariñas, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon y Raphinha.

El Barcelona disputa el partido como líder de LaLiga, con 27 puntos, mientras que el Alavés ocupa la séptima posición con 12 puntos.

El conjunto catalán busca reponerse de las dos últimas derrotas, ante el Paris Saint-Germain (4-2) en la Liga de Campeones de Europa, y a manos del Real Madrid en LaLiga (2-1).

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