José Mourinho ha regresado al Real Madrid, con la misión urgente de devolver al equipo a la senda correcta tras dos años sumamente difíciles.

Los dos años comenzaron la temporada pasada con la etapa dorada de Ancelotti, seguida de otra temporada convulsa que afectó gravemente al cargo del director técnico, pues la confianza en Xabi Alonso se desvaneció rápidamente, y Arbeloa fracasó a la hora de cambiar la situación.

El diario "Marca" señaló que, en resumen, el Real Madrid recurrió a un rostro conocido para arreglar las cosas y recuperar la autoridad del cuerpo técnico, que la directiva del club asegura que se vio gravemente dañada en los últimos años. Después de catorce temporadas, ha vuelto el entrenador excepcional, aunque en una versión algo distinta.

El viejo Mourinho ya está afianzando su autoridad: altas exigencias, atención minuciosa a los detalles y un trabajo incansable. A pesar del paso del tiempo, el técnico portugués no ha cambiado mucho, según quienes trabajaron con él durante mucho tiempo, en lo que respecta a su enfoque de juego.

Su objetivo es inculcar una ética de trabajo que quizá se había perdido en los últimos años, y volver a unir al equipo. En su primera etapa, la palabra clave era "imponer" su estilo, algo que también provocó fricciones con la mayoría de las figuras destacadas de aquella época, pero quienes lo conocen bien creen que ahora busca un mayor consenso.

"Quiero crear una cultura de trabajo, de responsabilidad y de ambición, y algo que conozco muy bien, que es la responsabilidad y el honor de trabajar para el Real Madrid. Me gusta mucho este concepto. No se trata de trabajar en el Real Madrid, sino de trabajar para el Real Madrid. Y con ese espíritu que impulsa esta misión, estoy aquí", comentó a su llegada a los canales oficiales del club.

Los jugadores que actualmente se encuentran en Valdebebas han experimentado de cerca el intenso calendario de entrenamientos de Mourinho. En la primera semana de entrenamientos, incluyó tres días con dos sesiones. La primera sesión comienza a las diez de la mañana, pero dos horas antes los jugadores empiezan a llegar en sus coches a Valdebebas.

La temporada pasada, por ejemplo, más de un jugador fue sorprendido conduciendo a exceso de velocidad para llegar al complejo.

Mourinho equilibra los entrenamientos físicos y tácticos, pero, como siempre, se da prioridad a los ejercicios con balón. Sus sesiones de entrenamiento no son demasiado largas, pero siempre son sumamente intensas. Aun así, el trabajo del entrenador influye en muchos aspectos del club fuera del terreno de juego, y tanto él como la directiva ya estaban debatiendo diversos cambios incluso antes de que pusiera un pie en Valdebebas.

La evolución de Mourinho a nivel personal

José Mourinho espera a que todos sus jugadores alcancen la plena disponibilidad, pero por el momento depende en gran medida de la cantera para completar las sesiones de entrenamiento, y vigila de cerca la situación porque tiene interés en desarrollar a los jugadores que cree capaces de aportar a lo largo de la temporada.

Y al igual que el Mourinho que llegó al Real Madrid en 2010 estaba rodeado de estrellas, los nuevos jugadores y los más experimentados tendrán que demostrar su valía a través del trabajo duro.

Mourinho no ha renunciado a esa pasión; durante su etapa en el Benfica, a menudo dormía junto al campo de entrenamiento, especialmente si su familia no estaba en Lisboa.

Mourinho no rehuyó ninguna batalla durante su etapa en el Real Madrid: los árbitros, el Barcelona, los periodistas... Sin embargo, algunos de quienes han hablado con Mourinho desde su llegada a Madrid consideran que el técnico portugués ya no mantiene la misma virulencia en el enfrentamiento con el mundo exterior que durante los tres años que pasó en el club.

Por ello, es posible que entrar en conflictos con los árbitros ya no vaya asociado a Mourinho, ni sea tan destacado como lo era antes en todos los frentes. El entrenador inicia un nuevo capítulo, y todos tienen la sensación de que quiere empezar de cero, con el objetivo de unir a todos y orientarlos hacia una misma meta.

El propio Mourinho habló de su transformación personal hace tan solo un año en una entrevista con la Unión Europea de Fútbol. Dijo: "Antes pensaba más en mí mismo, era más egoísta, pero he cambiado tanto ahora que me siento más altruista".

Y añadió: "Siento que estoy en el mundo del fútbol para ayudar a los demás más que para ayudarme a mí mismo. Estoy aquí para ayudar a los jugadores de mi equipo más que para pensar en lo que sucederá en mi vida. Pienso más en el club, pienso más en la alegría de la afición, más que en mí mismo".