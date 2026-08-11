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Una nueva cadena árabe consigue los derechos de emisión del partido entre el Al-Ahly y el Barcelona

Barcelona vs Al Ahly SC
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España
Egipto

El partido se enmarca dentro de los preparativos de ambos gigantes para la nueva temporada.

La cadena egipcia "On Sport" anunció que ha conseguido los derechos de emisión del amistoso entre el Al Ahly egipcio y el Barcelona en el Trofeo Joan Gamper, el miércoles 19 de agosto.

La cadena reveló este martes que el partido, que se disputará en el estadio "Spotify Camp Nou", se emitirá en exclusiva a través de la aplicación "On Sport".

Anteriormente, el canal emiratí "Sharjah" había anunciado que había obtenido los derechos de emisión del amistoso.

El partido se enmarca en la preparación de los dos gigantes egipcio y español para la nueva temporada 2026-2027.

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El Al Ahly disputa una concentración de entrenamiento en España hasta el 20 de agosto, donde la cerrará con el duelo ante el Barcelona, campeón de LaLiga.

El Al Ahly será el primer equipo árabe y africano en enfrentarse al Barcelona en su habitual partido previo al inicio de la temporada, que lleva el nombre de su presidente histórico Joan Gamper.

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