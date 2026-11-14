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Portugal v Denmark - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD5Getty Images
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Una noche sin respuestas en Portugal: Bruno Fernandes rompe su silencio tras la estrepitosa caída

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Bruno Fernandes, capitán de la selección de Portugal y centrocampista del Manchester United, se negó a rendirse tras la abultada derrota ante Dinamarca por 4-1, afirmando que el objetivo del equipo sigue siendo terminar la fase de grupos en lo más alto de la clasificación.

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Subrayó que la derrota sufrida por la selección en Braga no supone el final de su camino, y que tiene por delante una nueva oportunidad para asegurar el primer puesto en el próximo enfrentamiento ante Gales, pese al decepcionante rendimiento que ofreció el equipo.

Fernández habló en una entrevista con el canal portugués “11”, tras la derrota que describió como una noche difícil que debe afrontarse como una oportunidad para aprender y revisar los errores.

El capitán de la selección reconoció que Portugal no logró ejecutar su plan de la manera requerida, ni consiguió imponer su estilo de juego habitual, señalando que el equipo no ofreció el nivel esperado y que hay muchos aspectos que necesitan mejorar antes del próximo partido.

El jugador del Manchester United explicó que la selección portuguesa depende en gran medida de su fuerza en el centro del campo, pero que Dinamarca logró cerrar los espacios en la zona central e impidió a sus jugadores aprovechar esa arma.

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Añadió que el rival gestionó con inteligencia la forma de jugar de Portugal, lo que dificultó la tarea de penetrar y generar ocasiones, y llevó al equipo a buscar soluciones ofensivas por las bandas en lugar de apoyarse en los movimientos y los pases en profundidad.

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Fernández indicó que recurrir a las bandas no otorgó a Portugal la eficacia esperada, ya que el equipo se apoyó en los duelos individuales y en el envío de balones al área, pese a ser consciente de la capacidad de la selección danesa para lidiar con ese estilo.

Afirmó que el rival fue fuerte en ese aspecto, y que además mostró gran eficacia de cara a portería, aprovechando las ocasiones que se le presentaron para marcar sus goles, lo que contribuyó a ampliar la diferencia y a dificultar el regreso de Portugal al partido.

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El capitán de la selección no intentó quitar importancia a la magnitud del tropiezo, pues reconoció que el equipo cometió errores evidentes y que su rendimiento durante el encuentro no fue del todo positivo.

Pero al mismo tiempo rechazó considerar que el partido careciera de puntos de los que sacar provecho, destacando que el cuerpo técnico y los jugadores están obligados a analizar lo sucedido y a identificar los aspectos que no funcionaron correctamente, manteniendo los elementos positivos que aparecieron pese al abultado resultado.

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Fernández recordó el arranque de la selección portuguesa en la Liga de Naciones de la UEFA, tras haber logrado la victoria en sus cuatro primeros partidos, considerando que estos resultados confirman que el equipo tiene una oportunidad real de terminar el grupo en el primer puesto.

Dijo que la derrota ante Dinamarca no exige cambiar los objetivos ni renunciar a las aspiraciones, aclarando que las cuentas no han cambiado y que asegurar el liderato sigue dependiendo de lo que ofrezca la selección en su último partido.

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El capitán de Portugal cerró sus declaraciones subrayando la necesidad de afrontar con positividad y entusiasmo el próximo enfrentamiento, y de centrarse en cosechar los tres puntos que el equipo no logró conseguir ante Dinamarca.

Portugal solo necesita un punto en su partido ante Gales para asegurar el liderato del grupo, lo que brinda a los jugadores la oportunidad de superar los efectos de la derrota y recuperar el equilibrio.

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Fernández insistió en que el objetivo no ha cambiado, y que la respuesta al tropiezo debe llegar a través del rendimiento y el resultado en el próximo encuentro.

Escrito porAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.

 

Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.

 

A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.

 

En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.

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