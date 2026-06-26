Una noche para revivir recuerdos... ¿Se vengará Marruecos de Holanda?

Marruecos se prepara para enfrentar a Holanda en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026. Los «Leones del Atlas» buscan superar a los «Molinos de Viento» y avanzar a octavos.

El partido se disputará en el estadio de Monterrey, sede de los dieciseisavos de final de un Mundial organizado por primera vez en conjunto por Estados Unidos, Canadá y México.

Marruecos ha mostrado solidez en este Mundial, combinando disciplina táctica y lucha.

Tras arrancar con un valioso 1-1 ante Brasil, vencieron a Escocia 1-0, y luego vencieron a Haití 4-2, sellando su pase a eliminatorias.

Holanda, por su parte, firmó una fase de grupos notable: empató 2-2 con Japón, goleó 5-1 a Suecia y venció 3-1 a Túnez.

El único precedente data del Mundial de Estados Unidos 1994, cuando se midieron en la fase de grupos en el Citrus Bowl y Holanda ganó 2-1.

Dennis Bergkamp (43’) y Brian Roy (77’) marcaron para Holanda, mientras que Hassan Nazer (47’) anotó el único gol de Marruecos. Hasta ahora es el único duelo entre ambos en la Copa del Mundo, que se repetirá 32 años después en 2026.