Estrasburgo recuperó la senda de las victorias en la liga francesa tras arrollar a su invitado Auxerre por 5-1, en el partido que los enfrentó el domingo en la novena jornada, gracias al brillo del internacional marroquí Yassine Jessim, que marcó dos goles y asistió en otro, poniendo fin a la racha de resultados negativos que había perseguido a su equipo en las jornadas anteriores.

Jessim se impuso como una de las grandes figuras del encuentro, después de servir el segundo gol a su compañero marfileño Martial Godo en el minuto 55, antes de añadir el cuarto tanto con un disparo de su pie izquierdo en el minuto 77, y cerrar la manita de su equipo con un cabezazo en el minuto 85.

El portugués Dário Essugo había abierto el marcador para el Estrasburgo en el minuto 41, mientras que el danés Conrad Harder añadió el tercer gol de penalti en el minuto 62, y el inglés Cameron Archer marcó el único tanto del Auxerre en el minuto 68.

El Estrasburgo se aprovechó de la inferioridad numérica en las filas de su invitado, después de que el suplente Lamine Diobaté fuera expulsado directamente en el minuto 74, apenas 11 minutos después de su participación, tras haber entrado en sustitución de Kévin Danois.

El brillo de Jessim lo devolvió al primer plano goleador, después de que marcara sus últimos goles en la segunda jornada cuando firmó un doblete ante el Lens, elevando su cuenta a 4 goles en la competición, además de 3 asistencias, tras haberse conformado la temporada pasada con una única asistencia en ocho partidos.

El Estrasburgo logró su primera victoria tras 5 partidos en los que solo había cosechado un punto y había encajado 4 derrotas consecutivas, elevando su cuenta a 10 puntos e igualando con el Auxerre en el duodécimo puesto.