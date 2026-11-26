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Nadie esperaba que volvieran a coincidir sobre el terreno de juego, y nadie imaginaba que los recuerdos regresarían tan pronto. Pero el fútbol argentino se prepara ahora para una noche excepcional, una noche que quedará grabada en la historia, después de que se confirmara oficialmente que la leyenda Lionel Messi estará presente en el partido de despedida de su excompañero Carlos Tevez.

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El anuncio llegó este jueves y desató la euforia de los aficionados dentro y fuera de Argentina, sobre todo porque Messi había anunciado a principios de este año su retirada del fútbol internacional, poniendo fin a una larga trayectoria con la selección argentina, una trayectoria llena de lágrimas y alegrías que terminó en la gloria.

Pese a esa retirada, Messi ha decidido volver por una sola vez, según la cadena «The Touchline» , no por un torneo ni por un título, sino por un viejo amigo y compañero con el que compartió la camiseta de Argentina en los momentos más difíciles y en los más bonitos. Es un regreso por lealtad, por una noche de despedida a la altura de un nombre tan grande como el del Apache.

Está previsto que el partido de despedida de Tevez se dispute el próximo 20 de diciembre en La Bombonera, el feudo de Boca Juniors, el club que forjó el nombre de Tevez y que fue su primera puerta hacia el éxito en Europa y en el mundo. Allí, en ese estadio que sabe lo que significan la pasión y la locura, el Apache bailará por última vez.

La cuenta oficial del partido, «adios apache», publicó en Instagram una imagen de Messi con la camiseta de la selección argentina, acompañada de un emotivo mensaje: «Messi y Tevez compartieron la camiseta de la selección argentina y jugaron juntos en numerosas ocasiones, como el Mundial de 2010 en Sudáfrica y la Copa América de 2011».

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La cuenta añadió: «Volverán a reunirse en una noche histórica. Es un verdadero honor recibir al mejor jugador del mundo en el último baile del Apache. Leo Messi, La Bombonera te espera».

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Y continuó: «Messi no necesita presentación. Es el capitán que llevó a Argentina a ganar la Copa América 2021, después el Mundial 2022 en Catar y luego la Copa América 2024. Su trayectoria es única: ocho Balones de Oro, una etapa legendaria en el Barcelona, un período destacado en el París Saint-Germain y una etapa actual en el Inter Miami. Pero, por encima de todo, representa a una generación que esperó mucho tiempo para verlo campeón del mundo».

Por su parte, Tevez anunció oficialmente su retirada del fútbol en 2022, tras una brillante carrera en la que pasó por Boca Juniors, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shanghai Shenhua, para acabar regresando al lugar donde todo empezó.

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Messi no estará solo esa noche: en el partido de despedida participarán numerosas estrellas del fútbol argentino y mundial, encabezadas por Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Sergio Agüero y Gabriel Omar Batistuta, junto a las leyendas Gianluigi Buffon, Patrice Evra y Rio Ferdinand.

La cuenta concluyó: «No es un simple partido de despedida, sino una noche para homenajear a toda una generación, una noche para que los viejos amigos se reencuentren por última vez sobre el césped. Y todo el pueblo argentino ansía formar parte de esta noche, que no se repetirá. Leo Messi, La Bombonera te espera. Y el mundo entero te espera».