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El astro argelino Riyad Mahrez vuelve a enfrentarse a su exequipo, el Al Ahli saudí, pero esta vez con la camiseta del Al Shamal catarí, en un duelo cargado de recuerdos y de cosas en juego. El conjunto catarí recibirá al equipo de Yeda mañana lunes por la noche, en la quinta jornada de la fase de grupos (zona Oeste) de la Liga de Campeones de Asia Élite.

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Todas las miradas apuntan a Mahrez, que se prepara para medirse al club cuyos colores defendió durante tres temporadas y en el que dejó una huella excepcional, tras convertirse en una de las grandes estrellas de la última etapa dorada de la historia del Al Ahli, antes de emprender una nueva aventura en los campos de Catar.

El partido tiene un carácter especial para el astro argelino, que fichó por el Al Shamal tras poner fin a su etapa en el Al Ahli, pero que no ha perdido su brillo: desde el inicio de su nueva experiencia sigue ofreciendo un rendimiento ofensivo notable.

El jugador de 35 años ha participado en 9 goles en los 7 partidos que ha disputado en todas las competiciones, con 4 tantos y 5 asistencias, lo que confirma que conserva intacta su capacidad goleadora y su facilidad para marcar diferencias, pese al cambio de entorno y de competición.

El gran momento de Mahrez se extiende también a la liga catarí, donde ha visto puerta en cada uno de sus cuatro últimos partidos, además de dar 3 asistencias en uno de esos encuentros, según informó el diario saudí «Asharq Al-Awsat».

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El astro argelino aspira a prolongar su buena racha ante el Al Ahli y a demostrar que es capaz de guiar a su nuevo equipo hacia un resultado positivo, en una prueba distinta que combina la nostalgia por el pasado con el deseo de reivindicarse.

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Tres temporadas que forjaron la huella de Mahrez en el Al Ahli

Desde su llegada al Al Ahli en el verano de 2023 procedente del Manchester City inglés, Mahrez se convirtió en uno de los pilares del proyecto deportivo del club y contribuyó a reforzar su presencia tanto en el ámbito nacional como en el continental.

Durante las tres temporadas que pasó con la camiseta del conjunto de Yeda, el Al Ahli terminó tercero, quinto y cuarto en la liga saudí, pero el mayor logro llegó con los éxitos continentales, que consolidaron al club entre los grandes de Asia.

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Mahrez formó parte de una de las etapas más brillantes de la historia del Al Ahli, al contribuir a la conquista de la Liga de Campeones de Asia Élite en 2025 y 2026, a costa de los japoneses Kawasaki Frontale y Machida Zelvia, lo que permitió al equipo seguir imponiendo su presencia en el panorama continental.

En ese periodo, el Al Ahli también disputó la Copa de los Tres Continentes, el nuevo torneo creado por la FIFA, y terminó como subcampeón tras enfrentarse al Pyramids egipcio y al Mamelodi Sundowns sudafricano.

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En el plano nacional, Mahrez sumó a su palmarés con el Al Ahli la Supercopa de Arabia Saudí 2026, disputada en Hong Kong, tras golear al Al Qadisiyah por 5-1 en semifinales y empatar 2-2 con el Al Nassr en la final, antes de decidir el título en la tanda de penaltis.

El Al Ahli busca una nueva victoria continental

Por su parte, el Al Ahli llega al partido con la moral por las nubes, después de imponerse con autoridad al Al Nassr por 3-1 en el Clásico de la Liga Roshn Saudí, un triunfo que le da un fuerte impulso antes de proseguir su camino en el torneo asiático.

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El conjunto de Yeda ocupa la sexta posición del grupo Oeste con 8 puntos, mientras que el Al Shamal catarí es octavo con 5 puntos, lo que redobla la importancia del duelo en la pelea por el pase a las eliminatorias.

El Al Ahli, vigente campeón, quiere sacar partido de su experiencia continental y de su potencial ofensivo para llevarse los tres puntos y seguir adelante en la defensa de su corona asiática, mientras que el Al Shamal confía en el factor campo y en el apoyo de su afición, además del gran momento de Mahrez, para lograr un resultado que refuerce su posición en la clasificación.

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Entre la ambición de Mahrez por seguir brillando con la camiseta de su nuevo equipo y el deseo del Al Ahli de confirmar su superioridad continental, el partido va más allá de los tres puntos y se convierte en una prueba especial para una estrella que vuelve a reencontrarse con su pasado, aunque esta vez como rival y con una camiseta diferente.