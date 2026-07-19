Inglaterra acabó tercera en el Mundial 2026 tras vencer 6-4 a Francia en un partido trepidante en el Hard Rock Stadium de Miami. Los «Tres Leones» cerraron así su participación de la mejor forma, mientras que Francia terminó cuarta.

Declan Rice abrió el marcador en el 3’ con un potente disparo, y Ezri Konsa lo amplió de cabeza en el 18’. Bukayo Saka marcó el tercero en el 37 y el cuarto en el descuento, dejando el 4-0 al descanso.

En la segunda parte, Francia reaccionó: Mbappé recortó distancias en el 48, Barcola marcó el segundo en el 54 y Mbappé hizo el tercero de Francia en el 66.

Inglaterra respondió: Saka completó su hat-trick de penalti en el 87’, Dembélé recortó en el 90+6’ y Bellingham sentenció el 6-4 final.

Saka firmó un hat-trick, mientras que Mbappé, con dos tantos, llegó a 22 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador de la historia del torneo. y lidera la tabla de goleadores de 2026 con 10 tantos pese a la caída.

A continuación, el resumen del partido entre Inglaterra y Francia.



