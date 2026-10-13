El Atlético de Madrid anunció que guardará un minuto de silencio y que sus jugadores lucirán brazaletes negros durante el encuentro ante el Manchester United, en señal de luto por el fallecimiento de Ana Meroedio Borja, madre de Koke, capitán del primer equipo, y de Borja Resurrección, segundo entrenador del equipo juvenil sub-19.

Según la emisora española Cope, el Atlético de Madrid decidió homenajear la memoria de la fallecida, quien perdió la vida en la capital, Madrid, según confirmó el club español.

El Atlético de Madrid obtuvo la aprobación de la UEFA para guardar el minuto de silencio durante el partido contra el Manchester United en la Liga de Campeones, en homenaje a la madre de Koke y de Borja Resurrección.

Las muestras de luto se extenderán también al partido previsto en la Liga Juvenil de la UEFA, donde los jugadores vestirán igualmente brazaletes negros.

Como expresión de respeto y consideración hacia la memoria de la fallecida, la bandera rojiblanca del Atlético de Madrid fue izada a media asta en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

El club de la capital también quiso manifestar su apoyo y su respaldo a la familia de la fallecida y a sus allegados.

En este sentido, la entidad expresó sus condolencias con el siguiente mensaje: "En el Atlético de Madrid queremos transmitir nuestro más sincero pésame a todos los miembros de su familia y a sus amigos, en especial a Koke, capitán del primer equipo, y a Borja Resurrección, segundo entrenador del equipo juvenil sub-19".







