El Atlético de Madrid anunció el fallecimiento de uno de sus abonados tras sufrir un paro cardíaco en el momento en que accedía al estadio Metropolitano, antes del encuentro ante el Deportivo de La Coruña, que terminó con victoria del conjunto madrileño por un gol a cero, en un partido marcado por un clima de tristeza a causa del trágico suceso.

El club español publicó un mensaje de condolencias a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, en el que expresó su pesar a la familia y a los amigos del aficionado, y subrayó que el cuerpo médico hizo todo lo posible por reanimarlo, aunque sus intentos no tuvieron éxito. Asimismo, el club se sumó al homenaje que se celebró en el estadio en memoria del fallecido.

Pese al suceso, el partido continuó con normalidad, después de que el cuerpo arbitral recibiera confirmaciones de los responsables de seguridad sobre la posibilidad de completar el encuentro sin que ello afectara a su desarrollo, según lo recogido en el informe oficial del árbitro José María Sánchez Martínez, publicado por la Real Federación Española de Fútbol.

El árbitro explicó en su informe que el coordinador de seguridad de la Policía Nacional, acompañado del director de seguridad del Atlético de Madrid y del delegado de partidos de LaLiga, acudieron al vestuario arbitral durante el descanso y les comunicaron que el partido podía continuar, dejando constancia del hecho en el informe oficial.

Sobre el terreno de juego, el argentino Julián Álvarez decidió el encuentro a favor del Atlético de Madrid al marcar el único gol de la victoria, pero el resultado deportivo pasó a un segundo plano ante la tragedia que se cobró la vida de uno de los aficionados del equipo antes del inicio del partido.