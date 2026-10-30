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Nino Duit
Traducido por

«Una montaña rusa»: el entrenador del Bayern Aaron Danks habla sobre la evolución de Lennart Karl

Bundesliga
Bayern Múnich
L. Karl

El entrenador interino del Bayern de Múnich, Aaron Danks, ha defendido a Lennart Karl, muy criticado últimamente.

«Llevo mucho tiempo como entrenador y he trabajado la mayor parte de ese tiempo con jugadores jóvenes», dijo Danks en una rueda de prensa el viernes, en referencia a su larga trayectoria en las categorías inferiores de la Federación Inglesa de Fútbol (FA). 

El sustituto de Vincent Kompany, que se encuentra enfermo, explicó: «Lo que está viviendo Lenny ahora es completamente normal. Todo el mundo espera y desea que el camino sea recto y conduzca directamente a la cima. Pero, en realidad, es como una montaña rusa: hay altibajos, fluctuaciones en el rendimiento, momentos de mucha confianza y momentos de poca confianza. Creemos en él, lo apoyamos y lo animamos a trabajar duro».

Desde su fulgurante irrupción el pasado otoño, la evolución del extremo derecho de 18 años se ha estancado. En la segunda vuelta, diversos problemas físicos lo frenaron, por lo que finalmente se perdió el Mundial. Karl decepcionó al comienzo de esta temporada, pero últimamente ha vuelto a mostrar signos de mejoría y ha sido titular en dos partidos consecutivos. 

Uli Hoeneß y Max Eberl se mostraron críticos con Lennart Karl

En la victoria por 6-1 ante el 1. FC Magdeburgo el miércoles, Karl brilló con un gran pase en profundidad en la jugada del 1-0 de Michael Olise y con una asistencia para el 4-1. «En los dos últimos partidos ha mostrado algunas señales realmente positivas. Ha trabajado duro, ha cumplido muy bien su tarea defensiva para el equipo y ha mostrado momentos de verdadera calidad», valoró Danks. En total, Karl ha disputado 443 minutos en once partidos esta temporada, con un gol y dos asistencias.

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31 oct 2026

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Recientemente, varios dirigentes se habían mostrado críticos con Karl, especialmente por su comportamiento fuera del campo y en las redes sociales. El presidente de honor Uli Hoeneß anunció una «conversación seria» con Karl. El director deportivo Max Eberl habló tras el partido contra el Magdeburgo de «algún que otro paso en falso» y dijo: «Lenny tiene que demostrar en el campo que puede salir de este bache». En el gran partido de la Bundesliga contra el Borussia Dortmund del sábado (18:30 horas), lo más probable es que Karl entre como suplente.

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