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La selección de Países Bajos sufrió el lunes por la noche su mayor derrota de este siglo: cayó 5-0 en Alemania tras una segunda parte desastrosa. Xavi Hernández tomó medidas nada más terminar y mantuvo a su equipo en el vestuario mucho más tiempo de lo habitual.

La situación dejó imágenes llamativas durante el análisis posterior de la NOS, donde Rafael van der Vaart y Youri Mulder tuvieron que llenar el tiempo con sus comentarios. Cuando, transcurrida más de media hora, aún no había señales de vida en la zona mixta, conectaron con el reportero Jeroen Stekelenburg.

«No, la puerta del vestuario sigue cerrada», cuenta Stekelenburg desde Berlín. Hasta ese momento, solo había podido hablar con Denzel Dumfries a pie de campo.

«Nuestro productor acaba de comunicárnoslo. Hay que caminar bastante para llegar hasta aquí, porque el estadio es grande. El vestuario está a unos 100 metros de aquí, pero la puerta sigue cerrada».

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Al parecer, el seleccionador Xavi necesita más tiempo para hablar con su equipo tras la humillante derrota ante Alemania. Países Bajos ya está clasificada para los cuartos de final de la UEFA Nations League, pero la derrota habrá sido, en cualquier caso, un duro golpe.

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«Ahora van llegando algunos alemanes a la zona mixta para las entrevistas, pero, por supuesto, están de un ánimo totalmente distinto al de los neerlandeses», prosigue Stekelenburg. «Sigue sin haber apenas indicios de que los neerlandeses vayan a salir».

En ese momento, Stekelenburg mantiene la esperanza de que la situación cambie pronto. «Seguro que eso cambiará. O habrá mucho silencio en el vestuario, o mucho ruido porque están enfadados entre ellos. Nosotros, sin embargo, seguimos en una catacumba fría y bastante poco acogedora. Hasta ahora apenas hay movimiento».

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Youri Mulder desaprueba por completo ese comportamiento de la selección de Países Bajos. «Esto es muy flojo, ¿no? La KNVB tiene que asegurarse de que vengan jugadores aquí. Si ganan 7-0, sí que aparecen. Y ahora no. Claro que necesitas un momento, pero…».

Más de 35 minutos después del pitido final, Xavi fue el primero en comparecer ante las cámaras. El seleccionador español señaló que ya había hablado con los jugadores y que, sobre todo, se sentía culpable ante el pueblo neerlandés.