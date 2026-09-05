El rendimiento del Real Madrid al inicio de la temporada ha revelado a un equipo con dos caras, pues se muestra de una forma completamente distinta cuando juega en el estadio Santiago Bernabéu en comparación con sus partidos fuera de casa. En el suyo luce fuerte y contundente en ataque, pero sufre desconexiones defensivas y errores individuales que generan cierta preocupación.

Según el diario español "As", el Real Madrid es capaz de ser un huracán o simplemente una fuerte lluvia tropical que, aun así, sus rivales pueden soportar.

El equipo posee una enorme potencia en ataque, pero padece desconexiones en defensa que trascienden la responsabilidad de la línea de cuatro atrás y se convierten en responsabilidad de todo el conjunto.

El equipo se muestra como un depredador con colmillos de tigre dientes de sable, pero tiende a dejarse al descubierto en plena batalla, quizá por un exceso de confianza.

El Real Madrid actual tiene dos caras, con una capacidad resolutiva acorde a su realidad de equipo aún en construcción; es una máquina temible, pero necesita apretar algunas de sus tuercas, y por eso parece inacabada.

La observación más destacada en las primeras jornadas es la diferencia entre jugar en casa y fuera de ella, teniendo en cuenta que bajar el nivel lejos de tu feudo es algo posible en el fútbol, además de habitual y lógico.

Pero el equipo de Mourinho ofrece una imagen completamente distinta cuando juega en los estadios de sus rivales, donde el Real Madrid marcó cuatro goles tanto a la Real Sociedad como al Málaga, logrando dos grandes victorias que le dieron el triunfo con facilidad y reforzaron su confianza en forma de festival de goles.

En realidad, no se trata solo de goles, pues hay otras cifras; el Real Madrid dispara en el Santiago Bernabéu a un promedio de 10 balones a puerta, mientras que solo recibe dos disparos.

La otra cara

Pero las cosas fueron completamente distintas fuera de su estadio, donde el partido inaugural de la liga, en el Cornellà-El Prat, alcanzó un alto grado de dificultad, porque el dominio no se reflejó sobre el terreno de juego de la misma manera.

La ventaja pareció ser del Real Madrid ante el Espanyol, pero sufrió mucho para lograr la victoria, ya que el equipo realiza un tercio menos de disparos, con 7 remates entre los tres palos, y además marcó seis goles menos.

La efectividad ofensiva parece menor fuera de casa, especialmente después de que el equipo fuera incapaz de marcar en el estadio de La Cartuja, algo excepcional; y es que el Real Madrid solo había fallado en marcar en uno de sus últimos 24 partidos, y fue ante el Barcelona en el Clásico del 10 de mayo.

Además, el equipo recibe fuera de casa el doble de disparos que los que recibe en su estadio, con cuatro remates por partido.



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Desconexiones defensivas

El análisis de las dos caras del Real Madrid se extiende también a las desconexiones defensivas, porque realmente lo son; desconexiones y errores que se podrían haber evitado, y por eso su impacto resulta doblemente doloroso.

El gol que encajó el equipo ante el Espanyol fue consecuencia de una falta de coordinación entre Valverde, que carga con la mayor responsabilidad, y la línea defensiva durante la vigilancia de Calatrava.

En cuanto al gol que encajó ante la Real Sociedad, llegó como resultado de una serie de errores faltos de contundencia, de Konaté y Carreras, para detener el contraataque, mientras que el gol de ayer en el estadio de La Cartuja fue consecuencia de un error de Valverde tras perder la marca en el rechace de un córner.

Estos errores no tienen que ver con un fallo táctico, ni tampoco significan que el equipo esté mal construido, sino que son errores individuales que pasan sin gran repercusión en el contexto de grandes victorias, pero que se vuelven especialmente dolorosos cuando los resultados son ajustados.

Estos errores generan preocupación, sobre todo antes de los próximos partidos que no permiten cometer fallos, porque cometerlos podría provocar la caída del equipo. Son tuercas que necesitan apretarse, y chispazos eléctricos en los cables de una máquina que aún está en construcción.

Fresco y cansado

El conjunto blanco conoce el sabor de la derrota y del retroceso, pues el técnico Mourinho ya declaró de forma irónica durante la pretemporada que el equipo en realidad tiene tres caras: "fresco, cansado y muy cansado".

El técnico logró con el paso del tiempo deshacerse de esta última versión, algo natural tras superar el periodo de preparación y recoger los frutos del trabajo físico; sin embargo, los rasgos "cansados" siguen apareciendo en el Real Madrid y en nombres concretos, encabezados por Bellingham, como reflejo inevitable de su incorporación tardía a la pretemporada debido a su participación en el Mundial con Inglaterra, ya que su combustible físico se agota a partir del minuto 70, lo que reduce inevitablemente el ritmo de circulación del equipo.

Estos detalles actuales indican que no hay motivo para tocar las campanas de alarma ni activar las alertas, aunque revelan un proyecto que aún no ha alcanzado su cima y que necesita continuar construyéndose.

El Real Madrid muestra una fuerza feroz en ataque, con una enorme generación de ocasiones, pero la falta de concentración defensiva provoca cierto ruido, exhibiendo sus dos caras contradictorias entre su estadio Santiago Bernabéu, donde marca cuatro goles, y fuera de casa, donde solo marcó dos goles, hasta llegar a su fracaso goleador de anoche, de modo que la temible máquina sigue necesitando apretar las tuercas al estar todavía inacabada.



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