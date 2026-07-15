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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Una maldición que solo conocen los Tres Leones... Argentina le recuerda a Inglaterra la pesadilla de Croacia

Inglaterra vs Argentina
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EE. UU.

La selección inglesa volvió a desperdiciar la oportunidad

La selección inglesa soñaba con la final del Mundial 2026, pero sucumbió 1-2 ante Argentina este miércoles en Atlanta.

Inglaterra se adelantó con un gol de Anthony Gordon a los 10 minutos de la reanudación, pero los Tres Leones desperdiciaron su ventaja cuando la Albiceleste le dio la vuelta al marcador con dos tantos en los últimos minutos.

Según Opta, solo dos veces en el siglo XXI una selección marcó primero en una semifinal y no llegó a la final.

En ambas ocasiones Inglaterra fue el protagonista.

Antes, en 2018, Inglaterra tampoco mantuvo la ventaja ante Croacia.

Entonces marcó Kieran Trippier, pero Ivan Perišić y Mario Mandžukić remontaron (1-2), idéntico marcador al de este miércoles.

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