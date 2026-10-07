Se dice que nada dura para siempre, una regla que el Real Madrid parece haber decidido romper al sufrir un único problema que no termina. A pesar de todos los fichajes y ascensos, el conjunto blanco se encuentra de nuevo ante la misma vieja pesadilla: una grave crisis en el corazón de la defensa.

Y aunque la directiva del club trabajó para reforzar esta posición a lo largo de las temporadas pasadas con el fichaje de Konaté y Huijsen y el ascenso del joven Asencio al primer equipo, hay un momento decisivo en cada temporada en el que el entrenador se encuentra sin defensas.

Y esta vez le ha tocado el turno al técnico portugués José Mourinho, que afronta un verdadero dilema antes de recibir al Villarreal el próximo sábado en el estadio Santiago Bernabéu a las nueve de la noche, hora de Europa Central.

Rüdiger en solitario

Según el diario español Mundo Deportivo, Mourinho no dispone frente al Villarreal más que de un único jugador plenamente listo en el centro de la defensa, el alemán Antonio Rüdiger. En cuanto al resto de los nombres, están fuera de las cuentas: Huijsen por sanción y Asencio por lesión.

La esperanza queda pendiente de los que regresan de lesión, pero el panorama no es tranquilizador. El francés Konaté podría estar disponible, pero todavía está retrasado en su recuperación de una lesión de rodilla, mientras que el brasileño Éder Militão se acerca a su regreso tras una ausencia que se prolongó por más de seis meses, aunque su participación sigue siendo arriesgada.

Soluciones de emergencia

Ante este complejo escenario, Mourinho no tendrá más remedio que recurrir a soluciones de emergencia: o bien apostar por los jóvenes de la academia como Mario Rivas o Juan Martínez, o bien reutilizar al francés Aurélien Tchouaméni en la posición de central, un rol que ya ha desempeñado en ocasiones anteriores.

Sea cual sea la decisión que tome el técnico portugués, la verdad inamovible sigue siendo que este mal que ha aquejado al Real Madrid durante tanto tiempo parece estar destinado a no terminar nunca.







