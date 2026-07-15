Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Una maldición eterna... Los campeones del mundo siempre arrollan a Inglaterra

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
España vs Por anunciarse
España
T. Tuchel
Inglaterra
Argentina
EE. UU.
España
Alemania

Inglaterra se queda fuera de la final del Mundial

Inglaterra perdió 2-1 ante Argentina en semifinales del Mundial 2026 y sigue sin ganar a campeones en eliminatorias.

Según la web francesa «stats foot», Inglaterra ha perdido sus últimos nueve partidos eliminatorios en Mundiales ante selecciones que ya fueron campeonas, prolongando su mala racha ante los campeones en las grandes citas.

Lee también

Tras 20 años... Embolo, cuarto sancionado por hacer trampa en el Mundial

Los jugadores de Argentina desafiaron a Inglaterra con un cántico provocador.

La cadena recordó que la eliminación de los «Tres Leones», dirigidos por el alemán Thomas Tuchel, mantiene un hecho histórico: nunca un Mundial lo ha ganado un seleccionado bajo mando extranjero.

World Cup
España crest
España
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

Inglaterra se adelantó en el 55’ con gol de Anthony Gordon, Tras el gol, los “Tres Leones” se replegaron para defender su ventaja ante la presión argentina, hasta que Enzo Fernández igualó en el 85 con un potente disparo, tras pase de Lionel Messi.

Cuando el partido se encaminaba hacia la prórroga, Lautaro Martínez anotó el gol de la victoria para Argentina en el minuto 90+2, con un remate de cabeza tras un centro de Messi, lo que dio a los «bailarines del tango» el pase a la final en un final dramático.

Con este triunfo, Argentina defiende su título y jugará la final del domingo ante España, que eliminó 2-0 a Francia en la otra semi.


Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google