Una maldición eterna... Los campeones del mundo siempre arrollan a Inglaterra

Inglaterra perdió 2-1 ante Argentina en semifinales del Mundial 2026 y sigue sin ganar a campeones en eliminatorias.

Según la web francesa «stats foot», Inglaterra ha perdido sus últimos nueve partidos eliminatorios en Mundiales ante selecciones que ya fueron campeonas, prolongando su mala racha ante los campeones en las grandes citas.

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Los jugadores de Argentina desafiaron a Inglaterra con un cántico provocador.

La cadena recordó que la eliminación de los «Tres Leones», dirigidos por el alemán Thomas Tuchel, mantiene un hecho histórico: nunca un Mundial lo ha ganado un seleccionado bajo mando extranjero.

Inglaterra se adelantó en el 55’ con gol de Anthony Gordon, Tras el gol, los “Tres Leones” se replegaron para defender su ventaja ante la presión argentina, hasta que Enzo Fernández igualó en el 85 con un potente disparo, tras pase de Lionel Messi.

Cuando el partido se encaminaba hacia la prórroga, Lautaro Martínez anotó el gol de la victoria para Argentina en el minuto 90+2, con un remate de cabeza tras un centro de Messi, lo que dio a los «bailarines del tango» el pase a la final en un final dramático.

Con este triunfo, Argentina defiende su título y jugará la final del domingo ante España, que eliminó 2-0 a Francia en la otra semi.



