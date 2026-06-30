Una maldición especial... ¿Se librará España de la «catástrofe alemana» en el Mundial?

Alemania ha fracasado de nuevo en el Mundial. Su eliminación ante Paraguay en los penaltis no fue un hecho aislado, sino el último capítulo de una pesadilla para los cuatro veces campeones del mundo.

Desde que alzó el trofeo en Brasil 2014, en el Maracaná, la Mannschaft no ha encontrado su sitio en los Mundiales.

El diario «Marca» habla de una maldición que ahora acecha a España, cuya selección espera romper el jueves ante Austria.

Si hay un equipo que puede verse reflejado en el espejo alemán, ese es España: ambos llegaron a la cima, dominaron una época y luego comprobaron lo difícil que es mantenerse allí.

2018... Comienza el declive alemán

El declive empezó en el Mundial de Rusia 2018. Cuatro años después de ganar el título, Alemania vivió uno de sus mayores desastres.

Quedó en un grupo con Suecia, México y Corea del Sur, ganó solo un partido y terminó última. Su eliminación fue sorprendente y dolorosa para un equipo acostumbrado a luchar por el título.

La tendencia se confirmó en Catar 2022: Alemania, encuadrada con España, volvió a ganar solo un partido y terminó tercera.

Japón y España avanzaron a octavos, mientras que Alemania se despidió por segunda vez consecutiva.

La eliminación en penaltis ante Paraguay prolonga una racha negativa que ya dura más de una década. Desde la final de Río, Alemania no ha vuelto a asomarse a los cruces. La maldición del campeón la persigue.

Un espejo en el que España no quiere verse reflejada

La historia reciente de España muestra similitudes inquietantes: tras ganar el Mundial de 2010 en Sudáfrica, «La Roja» sufrió un colapso inmediato en Brasil 2014.

Quedó encuadrada con Holanda, Chile y Australia, ganó un partido y quedó tercera, eliminada en la fase de grupos.

En Rusia 2018 fue primera de grupo (Portugal, Irán y Marruecos), con una sola victoria.

Cayó en octavos ante Rusia en los penaltis, tras un partido gris.

En Catar 2022 el guion se repitió: eliminada en octavos por Marruecos.

La diferencia con Alemania es que «La Roja» ha mostrado motivos para el optimismo: alcanzó las semifinales de la Euro 2020 y ganó la Euro 2024, demostrando su potencia continental.

Pero el Mundial sigue siendo su gran reto: desde su título en Johannesburgo no ha vuelto a lo más alto.

Dos eliminaciones en octavos y una en fase de grupos reflejan un balance pobre para una selección de grandes aspiraciones.

Por eso, el partido del jueves contra Austria es clave: más allá del marcador, España quiere construir una dinámica que le permita romper la maldición que la persigue desde 2014. La maldición del campeón sigue vigente, y las cifras lo confirman.

Tras su cima en Sudáfrica, busca demostrar que aún puede regresar.