Una maldición de 36 años: ¿seguirá la Roma humillando al Génova en el Olímpico?

La Roma afronta el duelo ante el Genoa con la mirada puesta en mantener su dominio histórico en casa, aunque se enfrenta a una prueba que va más allá de sumar puntos, después de haber empatado en las dos últimas jornadas. Entre el deseo de los giallorossi de recuperar la senda del triunfo y la ambición del Genoa de prolongar su reacción, los números revelan datos llamativos antes del partido de la séptima jornada de la Serie A en el Estadio Olímpico.

- La maldición del Olímpico: la Roma no ha perdido en 39 de sus últimos 40 partidos como local ante el Genoa en la Serie A, con 33 victorias y 6 empates. Tampoco ha caído en los últimos 23 enfrentamientos consecutivos entre ambos en su estadio, mientras que la última victoria a domicilio del Genoa ante la Roma se remonta a enero de 1990.

- Oportunidad de alcanzar una cifra ausente desde hace años: la Roma ha sumado 14 puntos en las primeras 6 jornadas, uno menos que en el mismo periodo de la temporada pasada. Podría llegar a un mínimo de 17 puntos tras la séptima jornada por primera vez desde la temporada 2014-2015.

- El fantasma de los empates: la Roma empató sus dos últimos partidos ante el Inter y el Como, y podría firmar tres empates consecutivos en la liga por primera vez desde febrero de 2022, cuando José Mourinho era su entrenador.

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- La fortaleza del Olímpico: la Roma no ha perdido en sus últimos 15 partidos de liga en casa, con 11 victorias y 4 empates. Su última derrota en su estadio se remonta a noviembre de 2025 ante el Napoli, según informó la red de estadísticas "Opta".

- Superioridad ofensiva frente a fragilidad defensiva: la Roma ha marcado 13 goles en juego abierto, igualada con el Inter, mientras que el Genoa ha recibido 11 goles de la misma manera, una cifra solo superada por la Fiorentina y el Venezia, con 12 goles cada uno.

- De Rossi entre el pasado y el presente: Daniele De Rossi dirigió 30 partidos como entrenador de la Roma entre enero y septiembre de 2024, con 13 victorias, 10 empates y 7 derrotas. Anteriormente disputó 616 partidos como jugador con la camiseta del club, en los que marcó 63 goles, y es el segundo en la lista de futbolistas con más presencias en partidos oficiales, por detrás de Francesco Totti (786 partidos).

- Dybala amenaza al Genoa: Paulo Dybala es el jugador con más minutos en la Roma en la liga esta temporada, con un total de 496 minutos. El argentino ha marcado 9 goles ante el Genoa en la competición, y además firmó el primero de sus cuatro tripletes en la liga precisamente ante este rival con la camiseta de la Juventus en 2017.

- El Genoa busca romper la maldición: el Genoa venció a la Roma por 2-1 en el último enfrentamiento entre ambos, el pasado mes de marzo, pero no ha logrado dos victorias consecutivas ante los giallorossi desde 2011.

- Reacción después de 10 partidos: el Genoa volvió a los triunfos con su última victoria ante la Fiorentina, después de haber sido incapaz de ganar en 10 partidos consecutivos, con 3 empates y 7 derrotas. Podría conseguir dos victorias consecutivas por primera vez desde el pasado mes de abril.

- Osmajic persigue un registro histórico: Milutin Osmajic ha marcado 3 goles en sus primeros 5 partidos con el Genoa en la liga. Desde la implantación del sistema de tres puntos por victoria en la temporada 1994-1995, solo tres jugadores han marcado 4 goles o más en sus primeros 6 partidos con el equipo: Krzysztof Piatek (8 goles), Diego Milito y Marco Borriello (5 goles cada uno).