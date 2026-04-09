Datos recientes muestran que los grandes de La Liga española tienen un balance de expulsiones muy distinto en competiciones nacionales y europeas.

Según el diario español «AS», el Barcelona saca provecho en La Liga con un saldo de [+31]: 63 a favor y 32 en contra en las últimas 10 temporadas.

En cambio, el Real Madrid presenta un saldo de [-1], con 40 a favor y 41 en contra.

El Atlético de Madrid, en cambio, presenta un diferencial de [-15], con 30 a su favor y 45 en su contra.

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En la Liga de Campeones el escenario se invierte: el Barcelona registra un saldo negativo de [-7] (5 a favor y 12 en contra).

Por su parte, el Real Madrid se impone en el continente con un saldo de [+10] (16 a su favor y 6 en su contra).

El Atlético suma [+3] (13 a favor y 10 en contra). El diario AS se pregunta por qué esta diferencia entre Liga y Champions.

En el último encuentro, el defensa azulgrana Pau Cubarsi fue expulsado en la derrota por 2-0 ante el Atlético en el Spotify Camp Nou, en la ida de cuartos de la Champions.