Medios europeos revelan que Jude Bellingham, en un momento difícil de su carrera, habló con su exentrenador Carlo Ancelotti para recuperar su mejor nivel de cara al Mundial 2026.

Según el diario español «AS», el inglés habló por teléfono con el técnico italiano —quien lo había dirigido durante dos temporadas en el Real Madrid— para pedirle consejos y superar su crisis con el club y con la selección, cuando su futuro con el seleccionador Thomas Tuchel parecía incierto.

Su temporada en el Real Madrid fue difícil: una operación de hombro, lesiones musculares repetidas y dos cambios de entrenador le impidieron afianzarse en el once y perder su brillo.

Su mal momento también se reflejó en la selección inglesa: antes del viaje a Estados Unidos para el Mundial, Tuchel dejó fuera a Foden, Palmer y Alexander-Arnold, lo que alimentó el miedo de Bellingham a quedarse fuera.

Sin embargo, la llamada con Ancelotti —que mantiene buena relación con Tuchel y atesora amplia experiencia en gestión de crisis— marcó un punto de inflexión en su carrera.

Los consejos del italiano le ayudaron a replantearse la situación y encontrar la mejor salida a esa crisis asfixiante.

Los frutos se vieron en su primer partido con Inglaterra en el Mundial: volvió a su mejor nivel y se convirtió de nuevo en clave para los Tres Leones.

Marcó un gol, pero su influencia superó las cifras.

En Valdebebas celebran su regreso al máximo nivel, pues lo ven como pieza clave del proyecto de José Mourinho y creen que gran parte del éxito de la próxima temporada dependerá de él.