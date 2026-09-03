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Loai Mohamed

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Una llamada de 3 minutos: Mourinho revela los entresijos de la salida de una estrella del Real Madrid

J. Mourinho
D. Ceballos
Real Betis vs Real Madrid
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Estaba fuera de los planes

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, reveló los entresijos de la salida de Dani Ceballos hacia las filas del Real Betis, el mismo equipo al que se enfrentará mañana viernes en LaLiga.

Antes del partido, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga, el técnico portugués habló en rueda de prensa sobre el centrocampista español.

Mourinho declaró, según recogió el diario "As": "Hablamos durante 3 minutos por teléfono, y le dije que no contaba con él".

Y añadió: "En muchas ocasiones los jugadores se aferran a sus contratos, pero en este caso él comprendió la situación y dijo que prefería convertirse en jugador libre y decidir su futuro por sí mismo. Llegamos a un acuerdo y se rescindió el contrato, y Ceballos quedó libre para elegir su destino".

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El Real Betis anunció ayer miércoles su fichaje oficial de Ceballos con un contrato que se extiende hasta el verano de 2029, regresando así al club que vio sus inicios nueve años después de su marcha al Real Madrid.

El regreso de Ceballos llega en un momento apasionante, ya que podría debutar con la camiseta del Betis ante su antiguo equipo, el Real Madrid, cuando el club andaluz reciba a su homólogo blanco la tarde de mañana.

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