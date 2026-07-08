Una lista negativa en la que solo figura él... 500 minutos en el Mundial que evidencian la ineficacia de Cristiano Ronaldo

Nuevas estadísticas muestran el fracaso de Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, en los Mundiales de 2022 (Catar) y 2026 (EE. UU., Canadá y México).

No pudo ganar el título: Portugal cayó en cuartos de final del Mundial 2022 ante Marruecos y en octavos del 2026 frente a España.

Su malestar no se debió solo a las eliminaciones, sino a su bajo rendimiento personal.

Según «Dazn», es el único jugador que ha superado los 500 minutos en las dos últimas Copas sin completar un solo regate.

Informes previos ya señalaban que el astro luso intentó menos regates que Vigninha, el portero de Cabo Verde, quien completó uno ante Argentina en los dieciseisavos.

Por ahora, el jugador no ha anunciado su retirada de la selección, aunque su hermana sugirió que podría ser su último torneo con la “Brasil de Europa”.