La estrella egipcia Ismail Ahmed, jugador del club libanés Al Riyadi, ha logrado una hazaña histórica sin precedentes al entrar en el Libro Guinness de los Récords como el jugador de baloncesto de mayor edad en conseguir un triple-doble en un solo partido, con 49 años y 243 días.

Ahmed anunció el lunes, a través de su página oficial en Facebook, esta hazaña excepcional, publicando una fotografía suya recibiendo el certificado de la enciclopedia mundial durante el descanso del partido final decisivo que enfrentó a su equipo, Al Riyadi, con Al Hikmeh.

Este reconocimiento llegó en un momento perfecto, ya que coincidió con la coronación de Al Riyadi como campeón de la Liga Libanesa de Baloncesto tras su contundente victoria sobre Al Hikmeh por 100-79 en el séptimo y decisivo partido de la serie final, que se resuelve con el sistema del mejor de 7 encuentros.

Ahmed había batido este récord histórico el pasado 24 de mayo, durante el enfrentamiento que disputó su equipo ante el Hoops Homenetmen Beirut en el marco de la Liga Libanesa.

Ismail Ahmed es considerado una de las leyendas vivas más destacadas del baloncesto árabe, con una trayectoria profesional que se extiende a lo largo de décadas de brillantez y logros ininterrumpidos con Al Riyadi de Líbano y Al Ittihad de Alejandría de Egipto.

La estrella egipcia ha conquistado el título de la Liga Libanesa 17 veces a lo largo de su fructífera carrera, de los cuales 16 los ganó con Al Riyadi, además de un título con el Homenetmen Beirut. Asimismo, añadió a su palmarés 3 títulos de la Liga Egipcia con Al Ittihad de Alejandría.

Los logros de Ahmed no se limitaron únicamente al ámbito local, sino que se extendieron al continente asiático, donde se coronó campeón del Campeonato de Clubes de Asia, la competición de más alto nivel del continente, en dos ocasiones, en los años 2011 y 2024 con Al Riyadi de Líbano.

En el ámbito de las selecciones, Ahmed logró dos medallas de bronce con la selección de Egipto en el Campeonato de África de Baloncesto, añadiendo así una dimensión internacional a su trayectoria excepcional, que constituye una fuente de inspiración para las generaciones emergentes del deporte árabe.