Una leyenda francesa fustiga a Mbappé: no mereces el Balón de Oro con esa mentalidad

En un ataque directo y sorprendente, la leyenda del fútbol francés y ganador del Balón de Oro Jean-Pierre Papin estalló contra su compatriota Kylian Mbappé, acusando a la estrella del Real Madrid de un narcisismo excesivo y de arruinar por sí mismo sus opciones en la carrera por el Balón de Oro.

Las declaraciones de Papin, de 62 años y ganador del Balón de Oro en 1991, cayeron como un rayo durante una encendida entrevista con el canal "France TV" recogida por el diario español "Mundo Deportivo", en la que criticó la campaña personal que lleva a cabo Mbappé para ganar el premio individual más valioso del mundo.

"Todo gira en torno a mí solo"

Papin, uno de los más grandes delanteros de la historia de Francia, comenzó sus palabras con un tono que mezclaba la admiración y el reproche severo: "Admiro mucho a Kylian; es un hombre de registros, pero hay un límite en el que todo gira en torno a mí solo. Yo, yo y yo".

Y añadió, en una crítica mordaz a las recientes declaraciones de Mbappé, en las que dijo que era el único merecedor del premio: "Cuando se concede el Balón de Oro, no puedes decir lo que te venga en gana; el Balón de Oro lo otorgan los demás. Cuando dijo: nadie más que yo merece el Balón de Oro, eso fue demasiado exagerado para mí. Demasiado exagerado".

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Un golpe en el criterio del juego limpio

El ataque de Papin no se detuvo en los límites de la humildad, sino que puso en duda la idoneidad futbolística de Mbappé para ganar el premio conforme a sus criterios oficiales, concretamente el del juego limpio, en el que se apoyó el delantero del Real Madrid para justificar su candidatura.

Y dijo con tono sarcástico: "Cuando observas cómo se concede el premio del Balón de Oro, encuentras toda una serie de criterios, y ese criterio en concreto, en lo que respecta a Kylian, no se cumple en su caso; el resto de criterios están bien, salvo ese".

Harry Kane como candidato alternativo

En otra sorpresa, el ganador del Balón de Oro reveló su candidato preferido al premio, ignorando por completo a Mbappé y proponiendo al inglés Harry Kane.

Explicó: "Tengo una estima especial por Harry Kane. Ha hecho una temporada excepcional, marcando 73 goles en un solo año. Ganó el premio de la Bota de Oro y creo que también ofreció una gran actuación en el Mundial".

Papin cerró su comparación con un mensaje velado y duro para Mbappé: "Además, considero que Kane tiene una gran elegancia en su forma de comunicarse; no pronuncia una sola palabra fuera de lugar. Está ahí por su amor al fútbol, y para mí es un placer verlo".



